«Η Καρίνα των Ανωγειανών»: Mοντέλο του Νταλί η 90χρονη που την σήκωσαν σε γλέντι

Viral έχει γίνει η ηλικιωμένη την οποία πήγαν ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου. Ωστόσο, η 90χρονη Γερμανίδα, έχει μια απίστευτη ιστορία, αφού είναι η γλύπτρια Καρίνα Κεκ και μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί.

Συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως η «Καρίνα των Ανωγειανών». Η 90χρονη είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατίρι και την μετέφεραν πάνω σε μια ξαπλώστρα μέχρι το γλέντι.

Τα Ανώγεια και το τραγούδι του Ψαραντώνη

Η Ρεθυμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, σε ανάρτησή της αποκάλυψε όλη την ιστορία της 90χρονης, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η Γερμανίδα γλύπτρια έφτασε στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Μανετάκη

«Η 90χρονη γιαγιά που εξέφρασε την επιθυμία της να πάει στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου χθες βράδυ και τα κοπέλια με χαρά την πήγαν και την χόρεψαν, είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, η Καρίνα των Ανωγειανών! Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, την έφερε ο δρόμος της στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο.

Αναζήτησε το χωριό του και φτάνοντας σε αυτό, μαθαίνοντας την ιστορία του χωριού, αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια. Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον "Αντάρτη της Ειρήνης" στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!"

Η Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αυτή λοιπόν η όμορφη ψυχή χόρεψε χθες βράδυ, χειροκρότησε, και χάρηκε με την χαρά όλων! ΥΓ) Στην φωτογραφία βλέπετε το έργο της "Αντάρτης της Ειρήνης". Είναι κατασκευασμένος από 5000 πέτρες από την περιοχή και είναι ορατός μόνο από εναέρια μέσα σε υψόμετρο κάθετα πάνω του ή από δορυφόρο».

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