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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: "Βροχή" τα πρόστιμα στους οδηγούς το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

προστιμο τροχαιας
clock 12:09 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εντατικοί και εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης για  την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους το τριήμερο από 14  έως και 16 Αυγούστου.

Στην δράση αυτή συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των Τμημάτων Τροχαίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου και Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.  

Ειδικότερα ελέγχθηκαν -3.889 –οχήματα και βεβαιώθηκαν  -1.469 - παραβάσεις  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οι οποίες αφορούσαν:  

-46- μέθη οδηγών

-26- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης

–20- μη χρήση ζώνης

-32- μη χρήση κράνους

-72- υπέρβαση ορίων ταχύτητας

-6 – παραβίαση προτεραιότητας

-44 – αντικανονικοί ελιγμοί

-14- κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

-21- αντικανονικό προσπέρασμα

-6- χρήση κινητού τηλεφώνου

– 2– φθαρμένα ελαστικά

-19  – παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.

-8- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

-1153 – λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

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