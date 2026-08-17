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Δήμος Ηρακλείου: Συνεχίζονται οι εργασίες πρασίνου σε δρόμους, πάρκα και σχολεία

εργασίες
clock 12:29 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Ηρακλείου οι εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού του πρασίνου, με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου. Στιγμιότυπα από παρεμβάσεις στη Λ. ΕΘνικής Αντιστάσεως, στον Κατσαμπά, στις Βασιλειές, στην Παλιανή, στις Βούτες, στο Βενεράτο και σε σχολεία του Ηρακλείου.

Επίσης, αυτή την περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των αρδευτικών δικτύων, ώστε το επόμενο διάστημα να γίνουν συμπληρωματικές φυτεύσεις. Υπενθυμίζεται ότι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, σε πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, στα Ενετικά Τείχη και σε δενδροστοιχίες εντός και εκτός αστικού ιστού, γι’ αυτό και παρακαλούνται οι διερχόμενοι να δίνουν προσοχή στις σημάνσεις.

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