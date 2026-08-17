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ΚΡΗΤΗ

Δαμάστα και Μάραθος: Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα της γερμανικής κατοχής

δήμος Μαλεβιζίου
clock 11:31 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής της Δαμάστας και του Μαράθου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Αυγούστου από το Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους φορείς Δαμάστας και Μαράθου.

Στη Δαμάστα το ετήσιο μνημόσυνο των 30 εκτελεσθέντων θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στο χώρο της εκτέλεσής τους στο Κερατίδι. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς, ομιλία και κατάθεση στεφάνων.

Στο Μάραθος το ετήσιο μνημόσυνο των 17 Εθνομαρτύρων θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στο χώρο του Ηρώου. Το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμό και κατάθεση στεφάνων.

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