Κύπελλο Ελλάδας 2026-27: Πρεμιέρα σήμερα στον δεύτερο προκριματικό γύρο - Το πρόγραμμα

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Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία του δευτερου Προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27.

Στην πρώτη φάση υπήρχε μόλις ένα ζευγάρι, καθώς οι υπόλοιπες ομάδες πήραν απευθείας πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Το μοναδικό παιχνίδι του πρώτου γύρου ήταν το ΑΟ Τρίκαλα – ΑΕ Λάρισα 0-4, που διεξήχθη στις 11 Αυγούστου.

Στον δεύτερο προκριματικό γύρο, ο οποίος διεξάγεται το διάστημα 17-19 Αυγούστου, μπαίνουν πλέον στη μάχη και αρκετές ομάδες της Super League 1. Συνολικά έχουν διαμορφωθεί 11 ζευγάρια, από τα οποία θα προκύψουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν τη League Phase, όπου έχουν ήδη περάσει ο ΟΦΗ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα των αγώνων που είναι νοκ άουτ.

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00: Καλλιθέα – ΑΕΛ, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (monobala.gr)

18:00: Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, Γήπεδο Μακεδονικού (ΣΚΑΪ Hybrid)

21:00: Ηρακλής – Βόλος , Δημοτικό Στάδιο Σερρών (ΣΚΑΪ)

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00: Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (monobala.gr)

19:00: Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

21:00: Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00: Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, «Παντελής Μαγουλάς» (monobala.gr)

17:00: Ζάκυνθος – Κηφισιά, «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή

17:00: Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, ΔΑΚ Χρυσούπολης

17:15: Καλαμάτα – Παναιτωλικός, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (ΣΚΑΪ)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30: Ελλάς Σύρου – Μαρκό, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης

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