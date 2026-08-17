Η Κάρα του Αγίου Τίτου σε Γόρτυνα και Τυμπάκι

Γίνεται γνωστό προς όλους ότι το Σάββατο 22 Αυγούστου και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, θα έλθει στην Ιερά Μητρόπολή μας η Τιμία Κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου.



Το Σάββατο 22 Αυγούστου, ώρα 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου στην πεντάκλιτη Βασιλική της Γόρτυνας, πριν το χωριό Μητρόπολη, όπου θα τελεσθεί μικρή δέηση.



Εν συνεχεία η Τιμία Κάρα θα μεταφερθεί από τη Γόρτυνα στο Τυμπάκι, όπου περί ώρα 7.30 μ.μ. θα γίνει υποδοχή στον Ι. Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου, ώρα 8 μ.μ., θα τελεσθεί Εσπερινός και Παράκληση και ώρα 11.30 μ.μ. θα τελεσθεί ιερά Αγρυπνία. Για την προσκύνηση της Τ. Κάρας, ο Ι. Ναός θα παραμείνει ανοικτός έως τίς 2 τά ξημερώματα.

Την Κυριακή 23 Αυγούστου θα τελεσθεί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Η Τιμία Κάρα θα βρίσκεται στον Ι. Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου μέχρι τις 2.30 μ.μ. της Κυριακής 23 Αυγούστου.



Το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου, ώρα 8.30 μ.μ., στην πλατεία Αγ. Τίτου Τυμπακίου, θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στον Άγ. Τίτο, από τη Βυζαντινή Χορωδία του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Τίτου Ηρακλείου και από τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, Καθηγητή Μουσικής - Διευθυντή της Σχολής Βυζ. Μουσικής του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Γύπας προσγειώθηκε στο φτερό αεροσκάφους!