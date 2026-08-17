Ο Πούτιν έδιωξε τον επικεφαλής της VEB - Τι εξόργισε τον Ρώσο πρόεδρο

Η ρωσική κρατική τράπεζα ανάπτυξης VEB απέλυσε τον επικεφαλής οικονομολόγο της, Αντρέι Κλεπάτς, μετά τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες ανέφερε ότι η χώρα του μένει πίσω από τη Δύση και την Κίνα και υφίσταται ολοένα μεγαλύτερη οικονομική ζημιά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Κλεπάτς, ένας από τους πιο γνωστούς οικονομολόγους της Ρωσίας στον τομέα της μακροοικονομίας, έκανε τις επίμαχες δηλώσεις σε οικονομικό συνέδριο τον Μάιο, ωστόσο αυτές μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Οι επίμαχες δηλώσεις

«Μένουμε πίσω. Χάνουμε τόσο στον τομέα του τεχνολογικού όσο και του οικονομικού ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και δεν χάνουμε μόνο σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κατά κάποιον τρόπο και από την Ουκρανία», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό οφείλεται και στην οικονομική στήριξη που λαμβάνει το Κίεβο από τη Δύση.



«Δεν θα κερδίσουμε τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα εκεί, στην Ουκρανία, θα καταρρεύσουν. Δεν έχουν καταρρεύσει και δεν θα καταρρεύσουν. Το κόστος μας αυξάνεται», ανέφερε, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο κοινωνικής κρίσης.

Σπάνια δημόσια κριτική για το κόστος του πολέμου



Η ομιλία, η οποία έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Nikitsky Club, ενός φόρουμ οικονομολόγων, ακαδημαϊκών και κυβερνητικών αξιωματούχων, αποτέλεσε μια σπάνια δημόσια κριτική από υψηλόβαθμο στέλεχος κρατικού φορέα σχετικά με το κόστος της συνέχισης του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022.





Ο Κλεπάτς έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις σε οικονομικούς φορείς και εργάστηκε στο υπουργείο Οικονομίας για δέκα χρόνια πριν ενταχθεί στη VEB.

Russian economist Andrey Klepach was fired after predicting a social crisis and Russia's loss in "war of attrition" with the West.







Klepach served as VEB's chief economist for 12 years and previously held the position of Deputy Minister of Economic Development from 2008 to 2014.… pic.twitter.com/5AIqyaKy7t — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 17, 2026

Η VEB, η οποία χρηματοδοτεί κρατικά έργα, επιβεβαίωσε γραπτώς ότι ο Κλεπάτς δεν είναι πλέον επικεφαλής οικονομολόγος της, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τους λόγους της απομάκρυνσής του. Ο ίδιος, ο οποίος είχε διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση το 2014, επιβεβαίωσε επίσης την εξέλιξη στο Reuters.

Στην ομιλία του τον Μάιο, ο Κλεπάτς υπογράμμισε την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η Ρωσία απέναντι στις δυτικές κυρώσεις, επισήμανε όμως ότι οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται, μεταξύ άλλων λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη εισοδηματική ανισότητα και στον βραδύτερο ρυθμό αύξησης του ρωσικού ΑΕΠ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Τον Ιούλιο, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας εκτίμησε ότι η οικονομία ενδέχεται να μην παρουσιάσει καθόλου ανάπτυξη φέτος. Την ίδια ώρα, οι επαναλαμβανόμενες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών της Wildberries προκάλεσαν διαταραχές στην προσφορά, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει από την πλευρά του δηλώσει ότι η οικονομία παραμένει σταθερή, παρά τις -όπως τις χαρακτηρίζει- εξωτερικές προσπάθειες υπονόμευσής της.

«Από οικονομική άποψη δεν θα καταρρεύσουμε, αλλά η υστέρησή μας θα συνεχίσει να αυξάνεται, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται», δήλωσε ο Κλεπάτς, προβλέποντας ότι θα μπορούσε να προκύψει κοινωνική κρίση «ακριβώς τη στιγμή που κανείς δεν θα το περιμένει ιδιαίτερα».

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