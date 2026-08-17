Ιράν: Συμφωνία με το Ομάν για τον χάρτη της νέας διαδρομής στο Στενό του Ορμούζ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν στον χάρτη της νέας διαδρομής για τη θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα ανέλυε την τελευταία πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με τον καθορισμό μιας ασφαλούς διαδρομής για τη διέλευση από το στενό.

Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι οι δύο χώρες υποτίθεται ότι θα οριστικοποιήσουν τη συμφωνία με τη μορφή ενός πακέτου που θα περιλαμβάνει τον χάρτη και μια κοινή δήλωση. Απέδωσε την παράταση της διαδικασίας στην πολυπλοκότητα του ζητήματος, «τον αριθμό των παικτών» που επιδιώκουν να επηρεάσουν τη διαδικασία και «τις προσπάθειες ορισμένων κακόβουλων μερών».

Ο Μπαγκάι δήλωσε ότι η Τεχεράνη και το Μουσκάτ συνεχίζουν τις συνομιλίες με σοβαρότητα και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το κείμενο της κοινής δήλωσης, προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να αναπτύξουν έναν μηχανισμό ικανό να διαφυλάξει τα συμφέροντά τους, να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες τους και να λάβει υπόψη τις παραμέτρους που αφορούν τη διεθνή ναυτιλία.

Σχολιάζοντας το μνημόνιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ που υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου, ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι βάσει της συμφωνίας, οι δύο χώρες είχαν προγραμματίσει να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων εντός 60 ημερών, η οποία λήγει τη Δευτέρα, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν ξεκίνησαν ποτέ, κάτι που απέδωσε στις ΗΠΑ ως «κατάφωρες και εκτεταμένες παραβιάσεις» της συμφωνίας.

Η Τεχεράνη ενίσχυσε τον έλεγχο της στα Στενά του Ορμούζ αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης

Βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση δικηγόρου – Ένοπλος την πυροβόλησε στο κεφάλι

Ρουμανία: Ισπανικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της