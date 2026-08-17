Ανάληψη Μακρύ Γιαλού: Κλείνουν τα ντουζ στις παραλίες λόγω έλλειψης νερού

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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η υδροδότηση στην Ανάληψη Μακρύ Γιαλού, καθώς η παρατεταμένη υπεράντληση οδήγησε σε σημαντική πτώση της στάθμης των γεωτρήσεων.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΔΕΥΑ Σητείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προχωρά σε άμεσα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ζητώντας παράλληλα την άμεση συνεργασία των πολιτών.

Η ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έλλειψη νερού στην Ανάληψη Μακρύ Γιαλού.

Μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί για την επίλυση του προβλήματος (με τον τελευταίο που έγινε το πρωί της 17ης Αυγούστου), έχει διαπιστωθεί ότι οι γεωτρήσεις κλείνουν λόγω πτώσης στάθμης εξαιτίας της υπεράντλησης.

Ενημερώνουμε ότι θα προβούμε άμεσα στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ντουζ στην παραλιακή ζώνη, για εξοικονόμηση νερού προκειμένου να μπορέσουν να υδροδοτηθούν οι κατοικίες στις οποίες παρουσιάζεται το πρόβλημα.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής για την ορθολογική χρήση του νερού, όχι μόνο τις ώρες αιχμής αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του 24ωρου, προκειμένου να επαρκεί το νερό για την υδροδότηση των περιοχών που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία του οικισμού.

Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε τμηματικές διακοπές υδροδότησης ανά ζώνες, με σκοπό την δίκαιη διανομή του νερού σε όλη την περιοχή της Ανάληψης Μακρύ Γιαλού.

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών της επηρεαζόμενης περιοχής.

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