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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ομάδα Ρομά εισέβαλε σε Αστυνομικό Τμήμα - Επιχείρησαν να απελευθερώσουν ομόφυλό τους

περιπολικό
clock 17:48 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ομάδα Ρομά εισέβαλε το πρωί της Κυριακής (16/8) στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη με σκοπό να απελευθερώσει ομόφυλό τους, ο οποίος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου για υπόθεση απάτης στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι εισβολείς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της υπηρεσίας και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους του τμήματος.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τα έντονα προβλήματα παραβατικότητας στην περιοχή. Από τα ξημερώματα βρίσκονται στη Γαστούνη ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών.

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Ηλεία Ρομά Αστυνομικο Τμήμα
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