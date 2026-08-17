Μπάσκετ:Συνεχίζει στον Ανδρογέα η Βεργιτσάκη- Παραμένουν στον Ηρόδοτο Κάλλας και Μηλαθιανάκης

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Η Χρυσαλία Βεργιτσάκη θα φορά τη φανέλα του Ανδρογέα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ηρακλειώτικη ομάδα μπάσκετ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με την νεαρή σμολ φόργουορντ.

Η ανακοίνωση:

Η Χρυσαλία Βεργιτσάκη συνεχίζει στα χρώματα του Ανδρογέα και τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Μετά την πρώτη της σεζόν με την ομάδα μας, η νεαρή small forward είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, έχοντας πλέον στις αποσκευές της περισσότερες εμπειρίες, παραστάσεις και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση για δουλειά και εξέλιξη.

Η Βεργιτσακη είναι γεννημένη το 2005 και έχει ύψος 1,73, παραμένει στο ρόστερ του Ανδρογέα και συνεχίζει μαζί μας την πορεία στις εθνικές κατηγορίες.

Καλή σεζόν."

Ο Ηρόδοτος ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με ακόμη δύο καλαθοσφαιριστές.

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Την ομάδα μπάσκετ της Ν. Αλικαρνασσού στη National League 2 θα ακολουθήσουν και οι Βασίλης Κάλλας και Παναγιώτης Μηλαθιανάκης.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Ο Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Βασίλη Κάλλα και Παναγιώτη Μηλιθιανάκη για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027.

Οι δύο αθλητές συνεχίζουν με τα χρώματα της ομάδας μας και θα βρίσκονται στο ρόστερ του Ηροδότου στη National League 2.

Τους ευχόμαστε υγεία και μια δυνατή αγωνιστική χρονιά, γεμάτη επιτυχίες!

@Μία ακόμη ανανέωση για το "Ηράκλειο"ΟΑΑ, το οποίο διατηρεί στο δυναμικό του τον Γιώργο Χαλαμπαλάκη και για τη νέα περίοδο.