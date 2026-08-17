Χανιά: Δημοπρατείται η αποκατάσταση των επτά Ενετικών Νεωρίων

Ένα ιστορικό βήμα για τα Χανιά πραγματοποιείται με τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση, ανάδειξη και απόδοση χρήσεων στο συγκρότημα των επτά Ενετικών Νεωρίων στην Παλιά Πόλη Χανίων», προϋπολογισμού άνω των 20,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει δρομολογηθεί ποτέ για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Μετά την έγκριση των όρων της διακήρυξης από τη Δημοτική Επιτροπή Χανίων, ανοίγει ο δρόμος για τη διαγωνιστική διαδικασία και την ανάδειξη αναδόχου, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στο εμβληματικό μνημειακό συγκρότημα του ενετικού ιμανιού.

Το έργο αποτελεί καρπό πολυετούς συνεργασίας του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης, και έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς, συνθέτοντας μια ενιαία στρατηγική ανάδειξης των σημαντικότερων μνημείων της πόλης.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε σχετικά:

«Τα Νεώρια είναι το σύμβολο του λιμανιού μας. Πεντακόσια χρόνια ιστορίας περίμεναν για δεκαετίες τη στιγμή της αποκατάστασής τους και η στιγμή αυτή έφτασε. Με τη δημοπράτηση του έργου, το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορία της πόλης μας γίνεται πράξη.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου και τη δημοτική μας ομάδα για την επίμονη και μεθοδική δουλειά που μας έφερε ως εδώ.

Μετά τη Δημοτική Αγορά, τα Νεώρια. Τα δύο σημαντικότερα μνημεία των Χανίων επιστρέφουν στη ζωή της πόλης και παραδίδονται στις επόμενες γενιές όπως τους αξίζει. Συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη για τον τόπο, κοιτάζοντας πάντα μπροστά για τα Χανιά που ονειρευόμαστε».

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