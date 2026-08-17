Ιράν: Απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία

Το Ιράν απειλεί πως θα κλιμακώσει την ένταση τόσο στα Στενά του Ορμούζ, όσο και στην ευρύτερη περιοχή και θα εξαπολύσει επίθεση, αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, όπως φαίνεται από τα λεγόμενα υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Τεχεράνης στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Αν οι ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στην, η Τεχεράνη θα διενεργήσει «έγκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ιράν: Έχουν βαλτώσει οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ



Οι διπλωματικές προσπάθειες να επιστρέψουν στις συνομιλίες η ΗΠΑ και Ιράν βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχουν βαλτώσει το τελευταίο διάστημα. «Εντός της σύντομης περιόδου μερικών εβδομάδων που έθεσε το Ιράν, όλοι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι προϋπόθεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι ιρανικές οντότητες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να κλιμακώσουν τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το Ιράν θα είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις και να αναλάβει δράση σε δύσκολες αποφάσεις", σημείωσε ο αξιωματούχος.

«Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σοβαρές (σ.σ. όταν μιλάνε) για εκεχειρία και δεν θα δεσμευθούν σε καμία, άρα το να ασκηθεί πίεση στον εχθρό ή το να εξαρτώμεθα από μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία δεν είναι ρεαλιστικό", υποστήριξε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ



Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ απέτυχαν να υλοποιήσουν τους στόχους που είχαν θέσει στην αρχή του πολέμου με το Ιράν. «Αυτή ήταν η μεγαλύτερη και πιο απόλυτη αποτυχία», δήλωσε την Κυριακή σε εκδήλωση για τα Μέσα Ενημέρωσης.

Ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί χαρακτήρισε, από την πλευρά του, «μεγάλο λάθος» ακόμη και το να αστειεύεται κανείς με την ιδέα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά θα μπορούσαν να αποτελέσουν αμερικανικό έδαφος. Όπως υποστήριξε, το Ιράν διαθέτει δυνάμεις που θα μπορούσαν να «σπάσουν τα πόδια» όσων επιχειρήσουν να επιβάλουν μια τέτοια εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βολιβία: Η τοπική εκκλησία τελεί μνημόσυνα για...σκύλους! (βίντεο)