Νέα παράταση στα διαρκείας του ΟΦΗ μέχρι τις 22 Αυγούστου

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Μία ακόμα παράταση, η οποία θα είναι και η τελευταία, έδωσε ο ΟΦΗ στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με την ανταπόκριση του κόσμου να παραμένει εντυπωσιακή.

Οι πωλήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 7.000, με τη μεγάλη ζήτηση να οδηγεί την ΠΑΕ στην απόφαση να παρατείνει τη διαδικασία μέχρι το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 23:59.

Τα φετινά διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΟΦΗ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την τελευταία παράταση διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27, έως το Σάββατο 22/8 και ώρα 23:59.

Τα εισιτήρια διαρκείας αφορούν σε όλους τους εντός έδρας αγώνες μας για το πρωτάθλημα, το κύπελλο Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία.