Σφακιά: Συστήνεται το Περιφερειακό Ιατρείο Ασκύφου





Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στα Χανιά αποτελεί η σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στο Ασκύφου, ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Σφακίων.



Η σύσταση του Περιφερειακού Ιατρείου αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα μετά την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας του τον Ιούλιο. Ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας προχωρά πλέον στο επόμενο στάδιο της υλοποίησής του.



Η λειτουργία του ενισχύει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα Σφακιά και διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο διαμονής τους.

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