Λευκή Νύχτα στα Χανιά: Μεγάλη γιορτή αγορών και δωρεάν συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια

Το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 από νωρίς το απόγευμα έως τις 23.30 συνεχίζουν με συνέπεια και δυναμισμό να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης να διοργανώνουν από κοινού την «5η Λευκή Νύχτα Χανίων», αναβαθμίζοντας διαρκώς μια διοργάνωση που αγκαλιάζει κάθε φορά η εντυπωσιακή συμμετοχή χιλιάδων καταναλωτών και εκατοντάδων εμπόρων της πόλης των Χανίων.

Από νωρίς το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, χιλιάδες Χανιώτες -μικροί και μεγάλοι- αλλά και επισκέπτες της πόλης προσκαλούνται να στηρίξουν με τις αγορές τους τις Χανιώτικες επιχειρήσεις, κερδίζοντας στην πράξη από τις μεγάλες προσφορές-εκπτώσεις και τη σταθερή ποιότητα των τοπικών καταστημάτων.





Μερικές από τις σημαντικότερες Χανιώτικες επιχειρήσεις φιλοξενίας, τροφίμων και ποτών (με τις πολύτιμες χορηγίες τους) θα κεράσουν απλόχερα τους χιλιάδες καταναλωτές της πόλης με τις υψηλής ποιότητας γευστικές δημιουργίες και προϊόντα τους.

Την ίδια στιγμή, στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων θα «απλωθεί» μια πολύωρη γιορτή μουσικής ψυχαγωγίας και πολύχρωμων δράσεων, όπως αγαπημένοι DJ-μουσικοί παραγωγοί, show με σαπουνοφουσκες, aerial dancing, μασκότ για μικρούς και μεγάλους.

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Αποκορύφωμα, η μεγάλη κεντρική συναυλία κεντρική συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια στην Πλατεία 1866 και opening από τον Δημήτρη Κόψη.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης & η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Δώρα Κυριακάκη τόνισαν:

«Οι έμποροι και οι επιχειρήσεις της πόλης μας με ενθουσιασμό προσκαλούμε για πέμπτη χρονιά τους Χανιώτες καταναλωτές να συμμετάσχουν και πάλι μαζικά στη Λευκή Νύχτα. Μετά από τόσα χρόνια συνεπούς προσπάθειας, η διοργάνωση διευρύνεται δυναμικά και εδραιώνεται σε ισχυρό εργαλείο Αλληλεγγύης μεταξύ του Χανιώτικου Εμπορίου και της Κοινωνίας.

Παράλληλα, δίνουμε την ευκαιρία και σε πλήθος επισκεπτών του τόπου μας να διασκεδάσουν, την ίδια στιγμή που αγοράζουν τα εξαιρετικά προϊόντα μας. Θερμές ευχαριστίες στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, τους χορηγούς μας & τους αφοσιωμένους εργαζόμενους που στηρίζουν στην πράξη την κοινωνική μας πρωτοβουλία. Δουλεύουμε όλοι μαζί – αποφασιστικά στο Μέλλον – με προτεραιότητά μας να μη μείνει κανένας πίσω».

Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 από νωρίς το απόγευμα έως τις 23.30, η Μουσική κάλυψη της βραδιάς θα αποτελείται από 14 DJs -Μουσικούς Παραγωγούς που θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης με μεγάλες δόσεις ψηχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους:

1) Show με Σαπουνόφουσκες – Οδός Χάληδων

2) Aerial dance – Οδός Καραϊσκάκη

3) Face Painting

α)Σύνοδο οδών Κριάρη και Μυλωνογιάννη

β)Σύνοδο οδών Μουσούρων και Τσουδερών

γ) Οδός Τζανακάκη

4)Latin χοροί -Χάληδων -Κάτωλας -Αποκορώνου κ Κυδωνίας γωνία

Αλλά και με διάφορες μασκότ και ανιματέρ που θα περιφέρονται στην πόλη.

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