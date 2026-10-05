Ανδρούτσος: “Αυτή η ψυχή είναι ελίτ”- Μαυροπάνος: “Ζήτησα συγγνώμη”

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Η Εθνική κράτησε σε ακόμη ένα παιχνίδι τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ στο μηδέν, πήρε τον βαθμό και κλείδωσε την τρίτη θέση και την παρουσία της στο 1ο γκρούπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028.

O Θανάσης Ανδρούτσος μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου, τόνισε την πίστη που υπάρχει στο ρόστερ για το κάτι παραπάνω, ενώ χαρακτήρισε ελίτ την ψυχή της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Για το πάθος που έδωσε

“Κοιτάζω να δίνω το 200%, ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω όλη την ομάδα και τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και για όλη την αγάπη που μας δίνουν τόσο καιρό.

Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω“.

Για το αν πιστεύει ότι η Εθνική έχει 8 βαθμούς

“Ήταν δύσκολο, αλλά απ’ το πρώτο παιχνίδι καταλάβαμε οτι αυτή η ομάδα ειναι για πολύ παραπάνω πράγματα και πως δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανέναν.

Αρχίσαμε να το πιστεύουμε, είμαστε τρίτοι που ήταν και ο πρώτος μας στόχος, αλλά κοιτάμε παραπάνω“.

Για το αν αυτή η ομάδα ελίτ

“Έτσι φαίνεται, η ψυχή αυτή είναι για ελίτ“.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα και αναφέρθηκε στο περιστατικό που συνέβη στην αλλαγή του στο 79ο λεπτό.

Αναλυτικά:

Για την εικόνα της Εθνικής: “Στο πρώτο μέρος δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας, όπως το είχαμε σχεδιάσει. Κάναμε σωστή διαχείριση αμυντικά και κρατήσαμε το μηδέν. Πήγαμε στο ημίχρονο για να πάρουμε νέες οδηγίες. Καταφέραμε να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα και δείξαμε τεράστια θέληση και προσπάθεια”.

Για το περιστατικό στην αλλαγή του: “Πήγα κατευθείαν στο επιτελείο και ζήτησα συγγνώμη. Υπερέβαλα. Ήθελα να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις κάποιες φορές. Δίνουμε τα πάντα για την ομάδα. Ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δίνει τα πάντα και όλοι μας δίνουμε τα πάντα για το εθνόσημο”.

Για τους στόχους της Εθνικής: “Φαίνεται ότι αξίζουμε. Η εικόνα μας ήταν τρομερή σε όλη τη διάρκεια του Nations League. Θέλουμε να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα. Μπορούμε να κοιτάμε ακόμη και τα προημιτελικά”.