Οι αριθμοί ευημερούν, τα νοικοκυριά όχι - 6 στα 10 "μόλις που τα βγάζουν πέρα"

Εν μέσω της ακρίβειας, των ανατιμήσεων και της νέας έκρηξης του πληθωρισμού, τα ελληνικά νοικοκυριά δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία που «πηγάζει» από το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων κτλ.

Οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, ενώ τα περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα οικονομικά τους χειροτέρεψαν. Αυτό που απορρέει και από τα στοιχεία της Έρευνας Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, είναι ότι άποψη είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εκτιμά πως δεν θα δει βελτίωση στην καθημερινότητα του ακόμη κι αν...«ευημερήσουν οι αριθμοί» στην οικονομία.

Και τον Σεπτέμβριο οι Έλληνες καταναλωτές (-41,6%) εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με τους καταναλωτές στην Ρουμανία με επίπεδο δείκτη –32,5 και την Βουλγαρία (-25,9) να ακολουθούν. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -15,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -16,5 μονάδες στην Ευρωζώνη.

6 στα 10 «μόλις στα βγάζει πέρα»

Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 58%, όσο και τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 12% (από 13%) περιορίστηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 22% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 7% όσο και το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προηγούμενους 12 μήνες υποχώρησαν ελαφρά στις -44,4 (από -48,3) μονάδες. Το 60% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ μόλις το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -11,6 και -12,3 μονάδες αντίστοιχα.

Επίσης το 55% (από 59% τον προηγούμενο μήνα) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 5% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -5,5 και -6,1 μονάδες αντίστοιχα.

Καθόλου πιθανή η εκταμίευση

Το 46% (από 53%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 5% αναμένει το αντίθετο. Επίσης, το 82% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.

Δυσοίωνες προβλέψεις



Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την ακρίβεια τους προσεχείς 12 μήνες, καθώς το 62% των νοικοκυριών εκτιμά άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 17% (από 13%) αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +33,9 και 35,2 μονάδες αντίστοιχα.

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