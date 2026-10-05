Ηράκλειο: Πλημμύρισε ξανά το νηπιαγωγείο του Σγουροκεφαλίου - «Φτάνει πια», λένε γονείς και εκπαιδευτικοί

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο πλημμύρισε δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τα νερά εισήλθαν στην αυλή και την αίθουσα, με αποτέλεσμα οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά. Παρά τον καθαρισμό, η νέα βροχόπτωση της Παρασκευής προκάλεσε εκ νέου εισροή υδάτων, ενώ το Σάββατο γονείς και εκπαιδευτικοί μετέφεραν τα έπιπλα σε αποθήκη για να προστατευθούν.

Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν άμεσα αποστραγγιστικά έργα και παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζοντας ότι το κτίριο βρίσκεται χαμηλότερα από τον δρόμο και το Δημοτικό Σχολείο και δέχεται τα νερά της περιοχής.

Όπως αναφέρεται:

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη φανερώνει, εκτός των άλλων, τις παραλείψεις και συνάμα τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών –τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους– για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Νηπιαγωγείο στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου.

Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων είναι αποκαλυπτικές για την απραξία και την έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου το Νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου πλημμυρίζει, τόσο στην αυλή όσο και στην τάξη, με αποτέλεσμα οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και η διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει άμεσα στην πολιτική προστασία.

Πέρα από εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου, εκπαιδευτικοί και γονείς καθαρίζουν τον εσωτερικό χώρο του Νηπιαγωγείου, ώστε να λειτουργήσει από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η νέα έντονη βροχόπτωση την Παρασκευή 2/10 έχει ως αποτέλεσμα τα νερά να μπουν ξανά μέσα στην τάξη, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αναχώματα στην είσοδο. Έπειτα από τη νέα πλημμύρα στο Νηπιαγωγείο, το Σάββατο 3/10 μεταφέρονται, από εκπαιδευτικούς και γονείς, τα έπιπλα σε μια αποθήκη για να μη βραχούν ξανά.

Το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από το Δημοτικό σχολείο και τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Συνεπώς, όλα τα νερά του δρόμου και κυρίως του

Δημοτικού Σχολείου καταλήγουν στο νηπιαγωγείο. Δεν έχει γίνει κανένα αποστραγγιστικό έργο, ούτε υπάρχει κάποιο τοιχίο να κρατήσει τα νερά. Παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα από τη σχολική μονάδα αλλά και σχετικό έγγραφο των γονέων για τη δημιουργία αποστραγγιστικού έργου, ο Δήμος Χερσονήσου δεν έχει κάνει καμία εργασία σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Δε μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Δε γίνεται να βάζουμε καθημερινά σε κίνδυνο τους μαθητές μας και τους συναδέλφους. Να πάρουν τώρα την ευθύνη όλοι οι αρμόδιοι.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

● Σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές για μας και τα παιδιά μας.

● Επαρκή χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες, να διαμορφωθούν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του κράτους και στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

● Κυβέρνηση, αρμόδια υπουργεία και τοπική διοίκηση να πάρουν τις ευθύνες τους για όλα τα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των σχολείων.

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