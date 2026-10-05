Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε σφοδρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Δύο ανήλικοι τραυματίες

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και οι δύο 17 ετών. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο 24χρονος έχασε τη ζωή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΒΟΑΚ: Στις φλόγες αυτοκίνητο - Δείτε βίντεο

Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τα πλημμυρικά φαινόμενα