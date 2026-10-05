Κρήτη: Μεγάλες καταστροφές από την πολυήμερη κακοκαιρία - Στις πληγείσες περιοχές το κυβερνητικό κλιμάκιο

Βαριές ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η πολυήμερη κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη από την 1η Οκτωβρίου, με πλημμύρες και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές του νησιού. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, σήμερα μεταβαίνει στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Τεράστιες οι καταστροφές στα Ζωνιανά

Στα Ζωνιανά, μία από τις περιοχές που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο από την κακοκαιρία, η υπερχείλιση του ποταμού και οι τεράστιες ποσότητες νερού μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν ρυάκια, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να παρέμβουν σε γέφυρες και τοιχία ρεμάτων προκειμένου να δημιουργήσουν διεξόδους για το νερό.

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Τοιχία στις όχθες του ποταμού έχουν καταρρεύσει και τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί καθιζήσεις. Σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια επηρεάστηκαν από τα ορμητικά νερά, με τις Αρχές και τους κατοίκους να προσπαθούν να αποτρέψουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, ενώ μηχανήματα τοποθέτησαν υλικά κατά μήκος του ποταμού για την ενίσχυση της προστασίας του οικισμού.

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Ρέθυμνο: Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης που είχε προκαλέσει διακοπή της παροχής νερού στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια, σύμφωνα με ενημέρωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου.

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων, η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά στους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Ωστόσο, απαιτείται χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία.

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Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ, Μήνας Ρουμπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο των εργασιών, ευχαρίστησε το προσωπικό και τα τεχνικά συνεργεία για την προσπάθεια που κατέβαλαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς και τους κατοίκους για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

Η ΔΕΥΑΜ διευκρινίζει ότι η επαναφορά της υδροδότησης δεν σημαίνει πως το νερό είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Οι προληπτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν και το νερό του δικτύου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση ή προετοιμασία τροφίμων μέχρι να εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, αρκετέςσχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές σε πληγείσες περιοχές λόγω προβλημάτων πρόσβασης και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνου, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα στην περιοχή. Επίσης κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Άγιο Ιωάννη και Μακρύ Γιαλό Ιεράπετρας.

Σημειώνεται ότι στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι υπηρεσίες των δήμων συνεχίζουν τις παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Στην Κρήτη αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών, ενώ μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus θα παραχθούν δορυφορικά χαρτογραφικά δεδομένα για τις πληγείσες περιοχές.

Ιεράπετρα: Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τον Απρίλιο του 2027

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνουν έως τις 2 Απριλίου 2027 περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς αποφασίστηκε η εξάμηνη παράταση της σχετικής κήρυξης. Η παράταση αφορά τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού και τις Δημοτικές Κοινότητες Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου.

Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την περιοχή, η οποία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 βρέθηκε αντιμέτωπη και με τις σοβαρές συνέπειες της πρόσφατης κακοκαιρίας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες.

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Ιδιαίτερα προβλήματα καταγράφηκαν στα Φέρμα, όπου η σύνδεση Ιεράπετρας–Σητείας υπέστη σοβαρές ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα εργάζονται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την ασφαλή επαναφορά της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, ο Δήμος προχωρά στην καταγραφή των ζημιών, ενώ ζητούμενο παραμένει η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποκατάσταση των υποδομών και των πληγεισών περιοχών.

Πάνω από 400 κλήσεις στην Πυροσβεστική – 101 απεγκλωβισμοί και μεταφορές πολιτών

Από την έναρξη των φαινομένων, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχθεί περισσότερες από 400 κλήσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 204 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 96 αντλήσεις υδάτων, επτά κοπές δέντρων και 101 μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου 47 άτομα, κυρίως από ξενοδοχεία και καταλύματα στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι, χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία μετά και την ενεργοποίηση του 112.

Μεγάλες ζημιές στο Ηράκλειο από την κακοκαιρία – Πλημμύρες και καταστροφές

Εκτεταμένες ζημιές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, με το Ηράκλειο να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Πλημμύρες, υπερχειλίσεις και ορμητικά νερά προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, υποδομές, κατοικίες και αγροτικές εκτάσεις.

Στον Προφήτη Ηλία καταγράφηκαν σημαντικές ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, την αγροτική οδοποιία, τα δίκτυα των παραγωγών και τους αμπελώνες. Στις Γούβες, ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Μαλάδες και τη Φοινικιά, όπου υπερχείλισαν ρέματα και πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις.

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Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές του Μαλεβιζίου, με ζημιές σε υποδομές και το οδικό δίκτυο. Συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των προβλημάτων στις πληγείσες περιοχές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Οροπέδιο Λασιθίου: «Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική»

Βαρύ είναι το πλήγμα που δέχθηκε το Οροπέδιο Λασιθίου από την πρόσφατη κακοκαιρία. Ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Αθανασάκης, έκανε λόγο για μια ολοκληρωτική καταστροφή, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Οι τοπικοί παραγωγοί βρίσκονται σε οριακό σημείο και δεν έχουν περιθώρια αναμονής, με την οικονομική στήριξη να πρέπει να δοθεί άμεσα.

Αγροτικοί δρόμοι, ποιμνιοστάσια και καλλιέργειες με ελαιώνες και καστανιές έχουν υποστεί ζημιές στα δυτικά του νομού Χανίων

Η κακοκαιρία, η έντονη και συνεχής βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα πρόσβασης αγροτών και κτηνοτρόφων στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους. Περιοχές όπως το Αποπηγάδι και τα Παλαιά Ρούματα έχουν υποστεί ζημιές σε αγροτικούς δρόμους, με αποτέλεσμα τη διακοπή κυκλοφορίας τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε πως οι καταστροφές κυρίως στη νότια πλευρά του Δήμου είναι μεγάλες. "Οδοποιία, αγροτικοί δρόμοι, δίκτυα νερού, καστανοκαλλιέργιες και ποιμνιοστάσια έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Αύριο Δευτέρα θα αιτηθούμε αρμοδίως ο Δήμος Πλατανιά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης". Σύμφωνα με τον κ. Μαλανδράκη, οι ζημιές στο δρόμο Σελληνιώτικος Γύρος, είναι εκτεταμένες και τμήματα της ασφάλτου έχουν παρασυρθεί.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος είπε πως τα μηχανήματα έργου προσπαθούν να απελευθερωσουν δρόμους από φερτά υλικά και όσο και όπου γίνεται να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ώστε να διευκολυνθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι να μεταβούν στις περιουσίες τους.

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