Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε προποφόλη στο αίμα του τραγουδιστή

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Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας, με το MEGA να προχωρά σε μια σημαντική αποκάλυψη το βράδυ της Κυριακής (04/10), αναφορικά με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η αναισθητική ουσία προποφόλη φαίνεται να ανιχνεύθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί.

Το στοιχείο αυτό ενδέχεται να αποτελέσει κρίσιμο εύρημα για την έρευνα των συνθηκών και των αιτιών θανάτου του τραγουδιστή.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προποφόλη είναι ένα ισχυρό γενικό αναισθητικό και υπνωτικό φάρμακο βραχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον ή εξειδικευμένες μονάδες.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, εφόσον οριστικοποιηθεί, αυτό το εύρημα θα αποκτήσει βαρύνουσα σημασία στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, καθώς θα υπάρχει απόδειξη ότι είχε γίνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται πως η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, αρνείται από την πρώτη στιγμή πως χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ωστόσο, μεταγενέστερες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου φέρεται να έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει.

Το τηλεφώνημα για την προποφόλη

Υπενθυμίζεται πως στην κατάθεσή της η αναισθησιολόγος αναφέρθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η προποφόλη και συγκεκριμένα το εάν υπάρχει αντίδοτο για την ουσία.

Η αναισθησιολόγος φέρεται να υποστήριξε ότι η τηλεφωνική συνομιλία ήταν σύντομη και ότι δεν αντιλήφθηκε από τον τόνο της νοσηλεύτριας ότι βρισκόταν σε κατάσταση ανησυχίας.

«Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι “όχι, δεν έχει” και μου έκλεισε το τηλέφωνο», φέρεται να ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, δεν έκανε περαιτέρω ερωτήσεις, καθώς δεν διέκρινε, σύμφωνα με την ίδια, αγωνία ή αναστάτωση. Επίσης, φέρεται να δήλωσε ότι δεν άκουσε φασαρία κατά τη διάρκεια της κλήσης και δεν είχε δεύτερη επικοινωνία με τη νοσηλεύτρια. «Δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε», φέρεται να είπε.

«Δεν γνώριζα ότι χρησιμοποιείται προποφόλη»

Η αναισθησιολόγος φέρεται να ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε δεχθεί αντίστοιχο ερώτημα από το συγκεκριμένο ιατρείο σχετικά με αναισθητική ουσία.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, είχε την εντύπωση ότι στο ιατρείο ενδεχομένως να υπήρχε αναισθησιολόγος και δεν είχε ενημερωθεί από τη γιατρό ή άλλο μέλος του προσωπικού ότι χρησιμοποιούνταν προποφόλη.

Για την ίδια την ουσία, φέρεται να εξήγησε ότι πρόκειται για αναισθητικό και υπνωτικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συνεργαστεί περιστασιακά με το συγκεκριμένο ιατρείο, πραγματοποιώντας φλεβοκεντήσεις σε ασθενείς. Η αμοιβή της, όπως φέρεται να ανέφερε, κυμαινόταν περίπου από 150 έως 200 ευρώ.

Η τελευταία συνεργασία της με το ιατρείο είχε πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, περίπου τέσσερις έως πέντε μήνες πριν από το περιστατικό.

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