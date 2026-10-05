Νέο χτύπημα στην Αχαρνών: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια - Δεν εξερράγη

Νέα επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών. Το κατάστημα είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν προκληθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πέρασαν από το σημείο περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν χειροβομβίδα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να συλλέξει στοιχεία για την επίθεση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους δράστες. Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Λόγω της επιχείρησης των Αρχών, είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να αφορούν το τμήμα από το ύψος της οδού Φερών και της οδού Φυλής, καθώς και την οδό Ιουλιανού, έως την οδό Ηπείρου.

Η νέα επίθεση έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

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