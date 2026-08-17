Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ζητάει στοιχεία για την εξέλιξη των έργων ανάπλασης Λιμένα Χερσονήσου

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια ζητάει στοιχεία για την πορεία εξέλιξης του έργου ανάδειξης του παραλιακού μετώπου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου.



Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις του Δήμου Χερσονήσου το παραπάνω έργο είχε προϋπολογισμό 8 εκ. ευρώ και προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2026.



Στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και κατόπιν κοινοβουλευτικής ερώτησης του Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε απαντήσει ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν μεν 7.941.729,78€ αλλά τελικά το Δεκέμβριο 2025 υπογράφτηκε εργολαβική σύμβαση ύψους, μόνο για 3.560.171,72 € (πλέον ΦΠΑ 24%) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με συνολική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι Ιούνιο 2026. Επιπλέον το Υπουργείο Ναυτιλίας διαβεβαίωνε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, οι εργασίες της εν λόγω σύμβασης εκτελούντο απρόσκοπτα, βάσει χρονοδιαγράμματος.



Το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε ενημερώσει ακόμη τον Ηρακλειώτη Βουλευτή ότι, τα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασίας λιμένα έναντι προσάμμωσης δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας, διότι το Δημοτικό Ταμείο Χερσονήσου δεν τα είχε ωριμάσει μελετητικά.



Εντός Ιουνίου 2026 αναμενόταν η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου, οικονομικής αξίας 3.560.171,72 €.



Παρόλαυτά σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, τον Ιούνιο 2026 το έργο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Στη συνέχεια, και αναμένοντας ένταξη της χρηματοδότησης του έργου από το εθνικό σκέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρθηκε εκτιμώμενη ολοκλήρωσή του Μάρτιο του 2027, που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί να χορηγηθεί τουλάχιστον οκτάμηνη παράταση.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ρωτάει τους συναρμόδιους Υπουργούς :



(α) Για ποιο λόγο απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης



(β) Πότε θα ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας



(γ) Αν πρόκειται να χορηγηθεί παράταση στην εκτέλεση του έργου και για ποιο λόγο;



(δ) Πότε αναμένεται ολοκληρωθεί η μελετητική ωρίμανση του υπολειπόμενου φυσικού αντικειμένου (έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασίας λιμένα έναντι προσάμμωσης) ώστε να αναζητηθεί χρηματοδότηση και για το τμήμα αυτό.

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