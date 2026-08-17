Δήμος Χερσονήσου: Προτεραιότητα το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

Το Σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας και την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Ε.Κ.Κ. στις Γούρνες. Το σχέδιο, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετάβαση του Δήμου Χερσονήσου σε ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης πόρων, με έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά την παρουσίαση του, που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, αναλύθηκε ο ρόλος των Δήμων στη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. «Οι σύγχρονοι Δήμοι δεν περιορίζονται πλέον στη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων» σημείωσε ο Δήμαρχος χαρκατηριστικά για να προσθέσει ότι οι Δήμοι πλέον καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες πολιτικές κυκλικής οικονομίας. Κατά την εισήγηση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες δράσης, όπως η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η χωριστή συλλογή υλικών, η ανάπτυξη της ανακύκλωσης, η διαχείριση βιοαποβλήτων και η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις παρεμβάσεις που αφορούν τη διαλογή στην πηγή, την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης μέσω δημιουργίας Δημοτικών Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης, τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την παραγωγή κομπόστ, καθώς και την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως έξυπνοι κάδοι και συστήματα τηλεμετρίας. «Η χρήση ‘έξυπνων’ κάδων, αισθητήρων πληρότητας και εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα βελτιώνει την αποδοτικότητα των υπηρεσιών καθαριότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

Παρουσιάστηκε επίσης το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει καταγραφή προβληματικών σημείων, συστηματικές αυτοψίες, επιβολή κυρώσεων, άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων, αποκατάσταση χώρων και εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών.

Στο πλαίσιο ανάλυσης του σχεδίου παρουσιάστηκε επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ενεργειών, καθώς και αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως η μείωση των παράνομων αποθέσεων, η βελτίωση της καθαριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

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