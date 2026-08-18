Ηράκλειο: Καταγγελία για επίθεση σε εργαζόμενο φύλαξης του ΕΛΜΕΠΑ – Ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας

Την επίθεση σε εργαζόμενο της φύλαξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, από σπουδαστή των ΣΑΕΚ, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας – Χρηματαποστολών Κρήτης. Το περιστατικό σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες της 13ης Αυγούστου, με το Σωματείο να εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο και να ζητά άμεση διερεύνηση, αυξημένη προστασία του προσωπικού και μηδενική ανοχή στη βία στους χώρους εργασίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση συναδέλφου εργαζομένου στη φύλαξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, ο οποίος σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της 13ης Αυγούστου, από σπουδαστή των ΣΑΕΚ.

Ως Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας – Χρηματαποστολών Κρήτης και συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων, εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, απειλής, εκφοβισμού ή επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος εργαζομένων. Η άσκηση βίας σε βάρος ενός εργαζομένου, την ώρα που βρίσκεται στον χώρο εργασίας του και επιτελεί τα καθήκοντά του, αποτελεί σοβαρό περιστατικό που δεν μπορεί ούτε να υποβαθμίζεται, ούτε να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη «συμβάν».

Οι εργαζόμενοι στη φύλαξη καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που εργάζονται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων να βρίσκονται οι ίδιοι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο και να απειλείται η σωματική τους ακεραιότητα επειδή επιτελούν το καθήκον τους

Καλούμε τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε αρμόδιο φορέα, να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ουσιαστική προστασία του προσωπικού ασφαλείας και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Απαιτούμε:

σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας

επαρκή υποστήριξη και προστασία του προσωπικού φύλαξης

άμεση και ουσιαστική διερεύνηση κάθε περιστατικού

μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας ή εκφοβισμού στους χώρους εργασίας.

Η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων δεν είναι δευτερεύον ζήτημα. Είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα. Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του και να επιστρέφει στο σπίτι του με τον φόβο ότι μπορεί να πέσει θύμα βίας επειδή κάνει τη δουλειά του.

Το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας – Χρηματαποστολών Κρήτης θα βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια ανοχής, συγκάλυψης ή υποβάθμισης τέτοιων περιστατικών και θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτα την προστασία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων. Η βία στους χώρους εργασίας δεν είναι «συμβάν». Είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ.

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