Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον Γιάννη Πλακιωτάκη για τους αγρότες και τις ενεργειακές κοινότητες

Επίθεση στον Αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή Λασιθίου της ΝΔ, Γιάννη Πλακιωτάκη εξαπολύει το μέλος της Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Τομέα Αυτοδιοίκησης Βορείου- Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Θεόδωρος Πετρουλάκης, με φόντο τις ενεργειακές κοινότητες και τους αγρότες. "Αντί να δώσει προτεραιότητα στους αγρότες που θέλουν να παράγουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες της άρδευσής τους, αφήνει τις Ενεργειακές Κοινότητες των ΤΟΕΒ να σκοντάφτουν στον περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο. Αυτό δεν είναι «πράσινη μετάβαση»", αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση:

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ, ΩΣ ΕΔΩ! – ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΧΑΡΗ, ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ



Κύριε Πλακιωτάκη, ως βουλευτής Λασιθίου οφείλετε να δώσετε καθαρές απαντήσεις στους αγρότες του νομού.



Οι ΤΟΕΒ της Κρήτης δημιούργησαν Ενεργειακές Κοινότητες για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώσουν το τεράστιο κόστος άντλησης και άρδευσης.



Και όμως, οι αγρότες βρίσκουν μπροστά τους τον τοίχο του «δεν υπάρχει ηλεκτρικός χώρος».



Την ίδια ώρα, το κόστος της ενέργειας γονατίζει την αγροτική παραγωγή.



Στον ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων Σητείας, για παράδειγμα, το ενεργειακό κόστος για τη λειτουργία των γεωτρήσεων έχει εκτιναχθεί σε τεράστια επίπεδα.



Και η κυβέρνηση τι κάνει;



Αντί να δώσει προτεραιότητα στους αγρότες που θέλουν να παράγουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες της άρδευσής τους, αφήνει τις Ενεργειακές Κοινότητες των ΤΟΕΒ να σκοντάφτουν στον περιορισμένο ηλεκτρικό χώρο.



Αυτό δεν είναι «πράσινη μετάβαση».



Είναι μετάβαση εις βάρος του αγρότη.



Και εδώ προκύπτει ένα απλό, αλλά αμείλικτο ερώτημα προς τον κ. Πλακιωτάκη:



Πού είναι η δική σας παρέμβαση ως βουλευτή Λασιθίου;



Γιατί δεν απαιτείτε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εξασφαλίσει διακριτό ηλεκτρικό χώρο για τις Ενεργειακές Κοινότητες των ΤΟΕΒ;



Γιατί δεν απαιτείτε να δοθεί προτεραιότητα στην αυτοπαραγωγή ενέργειας από τους ίδιους τους αγρότες;



Γιατί αφήνετε τους ΤΟΕΒ να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα, ενώ έχουν επιλέξει να επενδύσουν σε λύσεις που μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής;



Ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζει θεσμικά τη δυνατότητα των Ενεργειακών Κοινοτήτων να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και να την συμψηφίζουν με τις καταναλώσεις των μελών τους.



Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι αν υπάρχει η δυνατότητα. Το πρόβλημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να εφαρμοστεί στην πράξη για τους αγρότες.



Και επειδή οι αγρότες του Λασιθίου έχουν κουραστεί από λόγια και υποσχέσεις, η ερώτηση είναι πλέον ξεκάθαρη:



Κύριε Πλακιωτάκη, θα απαιτήσετε τώρα από την κυβέρνησή σας ηλεκτρικό χώρο για τις Ενεργειακές Κοινότητες των ΤΟΕΒ Κρήτης ή θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε τους αγρότες να πληρώνουν το κόστος της αδράνειας;



Οι αγρότες δεν ζητούν προνόμια.



Ζητούν να τους επιτρέψουν να παράγουν το δικό τους ρεύμα και να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους.



Αν ούτε αυτό μπορεί να εξασφαλίσει ένας κυβερνητικός βουλευτής για τον αγροτικό κόσμο του Λασιθίου, τότε εύλογα οι πολίτες δικαιούνται να ρωτήσουν:



Τελικά, ποιον εκπροσωπεί μέσα στην κυβέρνηση; Τους αγρότες του Λασιθίου ή τις κυβερνητικές δικαιολογίες;



ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ



ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

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