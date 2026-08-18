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ΚΡΗΤΗ

Σύλλογος ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης: Μια δωρεά αγάπης αντί για μπομπονιέρες, από τον Ζαχαρία και τη Μαρία

ευχαριστω
clock 10:27 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους, στο γάμο τους, αλλά και στην βάφτιση της κόρης τους, ο Ζαχαρίας Αγγελιδάκης και η Μαρία Βογιατζάκη με την μικρή Ιωάννα, στήριξαν τον Σύλλογο ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» κάνοντας δωρεά αντί για μπομπονιέρες. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» εκφράζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες τους στους νεόνυμφους για την δωρεά τους, τους εύχονται όλη τους η ζωή να είναι γεμάτη Χαρές, Υγεία, Αγάπη και Συντροφικότητα, να χαίρονται την νεοφώτιστη Ιωάννα και να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Ζευγάρι

Να σημειωθεί ότι η δωρεά στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» αντί για μπομπονιέρες αποτελεί μια πράξη αγάπης και κοινωνικής προσφοράς. Οι μελλόνυμφοι ή οι γονείς, στις όμορφες στιγμές της ζωής τους, στηρίζουν οικονομικά το έργο του συλλόγου, προσφέροντας ελπίδα.

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