Ο εγκέφαλος αλλάζει μετά τα 50: Η άγνωστη μεταβολή που εντόπισαν οι επιστήμονες

Επιστήμονες εντόπισαν μια σημαντική αλλαγή στον ανθρώπινο εγκέφαλο που φαίνεται να ξεκινά περίπου από την ηλικία των 50 ετών. Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), δείχνει ότι ο πληθυσμός των ανοσοκυττάρων στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι απαραίτητη για τη μάθηση και τη μνήμη, αλλάζει σημαντικά στη μέση ηλικία.

Οι ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης μελέτησαν μεταθανάτιο ιστό από τον ιππόκαμπο (μια περιοχή του εγκεφάλου καθοριστική για τη μάθηση και τη μνήμη) 40 ανθρώπων ηλικίας 20 έως 95 ετών, οι οποίοι δεν είχαν νευρολογικές παθήσεις.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από περίπου τα 50 έως τα 75 χρόνια ο αριθμός των μικρογλοιακών κυττάρων μειώνεται σταδιακά. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν βασικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου και θεωρούνταν ότι παραμένουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Στη θέση τους φαίνεται να εμφανίζονται κύτταρα με εντονότερα χαρακτηριστικά φλεγμονής, παρόμοια με ανοσοκύτταρα που προέρχονται από το αίμα.

Η μελέτη έδειξε ακόμη ότι με την ηλικία επιβαρύνονται τα κύτταρα που διατηρούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, ο οποίος προστατεύει τον εγκέφαλο ελέγχοντας ποιες ουσίες περνούν από το αίμα σε αυτόν. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση του γενετικού υλικού διαφορετικών τύπων εγκεφαλικών κυττάρων.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί μειώνονται τα μικρογλοιακά κύτταρα ούτε αν η αντικατάστασή τους συνδέεται άμεσα με το Αλτσχάιμερ ή άλλες νευρολογικές ασθένειες. Ωστόσο, θεωρούν ότι η καλύτερη κατανόηση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε νέες παρεμβάσεις για την προστασία της λειτουργίας του εγκεφάλου και τον περιορισμό των επιπτώσεων της γήρανσης.

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