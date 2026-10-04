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ΚΡΗΤΗ

Κακοκαιρία: Στο Οροπέδιο Λασιθίου την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης ΔΕΘ
clock 12:11 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές στο Οροπέδιο Λασιθίου θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα βρίσκεται στον δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, που επίσης επλήγη από την κακοκαιρία.

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