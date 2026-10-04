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Μαρία Αντωνά: "Θα μπορούσα να συνυπάρξω τηλεοπτικά με τον Γιώργο Λιάγκα"

αντωνα
clock 12:00 | 04/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και η ίδια αναφέρθηκε τόσο στην αντίδραση που είχε ο σύντροφος της, Γιώργος Λιάγκας για το νέο της εγχείρημα όσο και στο ενδεχόμενο μιας τηλεοπτικής τους συνύπαρξης.

Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω τι είπε ο σύντροφος σου, Γιώργος Λιάγκας για το νέο σου βήμα.

Όταν το συζητήσαμε, μετά το τηλεφώνημα, με κοιτούσε, τον κοιτούσα και με ρώτησε: “Όντως τώρα; Σε ενημερωτική εκπομπή;”. Και αυτός απόρησε στην αρχή. Μετά μου είπε: “Φυσικά και να το κάνεις. Σε πολύ λίγους ανθρώπους δίνεται η ευκαιρία να περάσουν από την ψυχαγωγία στην ενημέρωση. Θε πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου πολύ τυχερό που σου συμβαίνει αυτό”.

Εγώ νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη – ήμουν στο πλατό και έλεγα ότι, αυτό που ζω, είναι ένα δώρο από τον Θεό.

Αρκετοί περίμεναν να σε δουν φέτος δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα. Θα έβλεπες τον εαυτό σου εκεί;

Ναι, όπως θα μπορούσα να υπάρξω και σε άλλες εκπομπές. Δεν αλλάζει κάτι για μένα η προσωπική μας σχέση. Είμαι επαγγελματίας και θα έκανα τη δουλειά μου με τον ίδιο τρόπο. Τι να σου πω, όμως, δεν το έχω κάνει για να γνωρίζω. Συνέχεια με ρωτάνε αν θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Γιώργο.

Περισσότερο θα με φανταζόμουν σε μια βραδινή εκπομπή μαζί του, όπου θα έδειχνε την πιο χαλαρή πλευρά του. Η αλήθεια είναι ότι το κάνει καλύτερα από όλους αυτό ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θυμάσαι που το είχαν κάνει παλιά; Εκεί θα ήθελα να ‘μαι τότε, θα γελούσαμε πάρα πολύ.

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