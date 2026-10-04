Ιατρικό λάθος-σοκ: Ζούσε για 7 χρόνια με ξεχασμένη βελόνα στην κοιλιοκάτω χώρα

Σε έναν εφιάλτη διάρκειας επτά ετών εξελίχθηκε μια απλή χειρουργική επέμβαση για μια μητέρα από τη Νέα Υόρκη. Σε αγωγή που κατέθεσε υποστηρίζει ότι γιατροί του νοσοκομείου Mount Sinai ξέχασαν κατά λάθος μια βελόνα στο σώμα της, αφήνοντάς την να υποφέρει από ανεξήγητους και αβάσταχτους πόνους για επτά χρόνια, μέχρι να ανακαλυφθεί το αιχμηρό αντικείμενο.

Η Γιάνα Πετριγκάνοβα ΝτεΓκρέγκορις, η οποία είναι και εκείνη νοσηλεύτρια στο ίδιο νοσοκομειακό δίκτυο, και ο σύζυγός της, Τζέραρντ ΝτεΓκρέγκορις, μηνύουν το νοσοκομείο του Μανχάταν μαζί με τους γιατρούς Ιζαμπέλ Μπλούμπεργκ, Φίλιπ Τορίνα και Σκοτ Νγκουγέν για τη βελόνα περίπου 3,8 εκατοστών (1,5 ίντσας) που ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στην κοιλιακή της χώρα.







Το χρονικό των επεμβάσεων



Η Πετριγκάνοβα ΝτεΓκρέγκορις, κάτοικος του Σκάρσντεϊλ, υποβλήθηκε σε καισαρική τομή με πλαστική σύγκλειση τραύματος από τους Μπλούμπεργκ και Τορίνα στις 28 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν.

Στις 17 Νοεμβρίου 2021, οι Νγκουγέν και Τορίνα πραγματοποίησαν σε αυτήν κοιλιοπλαστική με λαπαροσκοπική αποκατάσταση ομφαλοκήλης, δηλαδή επέμβαση σύσφιξης της κοιλιακής χώρας σε συνδυασμό με διαδικασία αντιμετώπισης κήλης κοντά στον ομφαλό, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις επεμβάσεις, το χειρουργικό εργαλείο αφέθηκε πίσω «από αμέλεια, απροσεξία και ακατάλληλο χειρισμό», αναφέρει η αγωγή.

Η αποκάλυψη στην αξονική τομογραφία



«[Η ίδια] υπέστη σοβαρές και σπουδαίες σωματικές βλάβες και έντονο σωματικό πόνο όταν ένα ξένο σώμα παρέμεινε στην κοιλιά της», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο. Τελικά ενημερώθηκε για το ξένο σώμα στις 14 Οκτωβρίου 2025 κατά τη διάρκεια αξονικής τομογραφίας (CT scan), σύμφωνα με την αγωγή. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Η Πετριγκάνοβα ΝτεΓκρέγκορις και ο σύζυγός της διεκδικούν μη καθορισμένο ποσό αποζημίωσης για το καταγγελλόμενο ιατρικό λάθος.

Οι Μπλούμπεργκ, Τορίνα, Νγκουγέν και το νοσοκομείο Mount Sinai δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Τζον Κάγκνεϊ, αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις. Η Πετριγκάνοβα ΝτεΓκρέγκορις εργάζεται ως εξειδικευμένη νοσηλεύτρια (nurse practitioner) στον καρδιοχειρουργικό τομέα του Mount Sinai από το 2013, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn.