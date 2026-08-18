Παροχές αντί αυξήσεων μισθών: Γιατί οι επιχειρήσεις στρέφονται στα κουπόνια σίτισης και τα μπόνους

Mε στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας, οι κοινωνικοί εταίροι απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας την αύξηση του αφορολόγητου ημερήσιου ορίου παροχής σίτισης (διατακτικές γευμάτων) για τους εργαζόμενους από τα 6 στα 10 ευρώ.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η κάρτα σίτισης μπορεί να ανέλθει έως 132 ευρώ μηνιαίως, ενώ υψηλότερα ποσά φορολογούνται και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι το θέμα αφορά περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις που προτιμούν τις έξτρα παροχές προς τους εργαζόμενους με τη μορφή διατακτικών σίτισης και καυσίμων, παροχές σε είδος και μπόνους αντί των αυξήσεων στους μισθούς με το βλέμμα στραμμένο στο αμοιβαίο όφελος και των δύο πλευρών.

Δηλαδή οι μεν επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται από το μη μισθολογικό κόστος, ενώ οι μισθωτοί «γλιτώνουν» κρατήσεις που ψαλιδίζουν το καθαρό εισόδημά τους. Είναι γνωστό ότι το μη μισθολογικό κόστος παραμένει υψηλό στη χώρα μας με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αναζητούν τρόπους να αμείβουν τους εργαζόμενους με άλλους τρόπους εκτός του μισθού.

Για παράδειγμα, αν μισθωτός των 2.000 ευρώ πάρει αύξηση 100 ευρώ , ο ίδιος θα πληρώνει 51 ευρώ σε κρατήσεις, ο εργοδότης 122 ευρώ και το κράτος θα κερδίζει 62 ευρώ, δηλαδή περισσότερα από τον εργαζόμενο.



Έτσι, οι παροχές σε είδος αποτελούν την προσφορότερη λύση για τις επιχειρήσεις που αντιστέκονται στις μισθολογικές αυξήσεις λόγω των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας που ουσιαστικά εξανεμίζουν σε πολλές περιπτώσεις τις καθαρές αυξήσεις.

Βεβαίως όπως επισημαίνουν συνδικαλιστές, αν μια μεγάλη βιομηχανία στραφεί προς τις παροχές σε είδος αντί να πληρώνει υπερωρίες, αυτό υποκρύπτει αδήλωτη εργασία ενώ ο εργαζόμενος χάνοντας ασφαλιστικές εισφορές θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο «κτίσιμο» μιας αξιοπρεπούς σύνταξης όταν ολοκληρώσει τον εργασιακό του βίο.



Ποιες είναι οι παροχές των επιχειρήσεων.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (το 60%), σύμφωνα με μελέτη, διαθέτουν ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης για τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, με το 83% των επιχειρήσεων να παρέχει τα συγκεκριμένα ιδιωτικά προγράμματα στους εργαζόμενους, αμέσως μετά την πρόσληψή τους. Παροχές σε είδος είναι το κουπόνι σίτισης και καυσίμων, τα έξοδα για το κινητό τηλέφωνο, η παροχή εταιρικού αυτοκινήτου, τα ασφαλιστικά προγράμματα, η τηλεργασία καθώς και οι παροχές «ευεξίας και δεξιοτήτων».

Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, η εκπαίδευση αποτελεί την πιο δημοφιλή παροχή για τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 78%, ενώ ακολουθεί η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι ( 58%) , το ευέλικτο ωράριο εργασίας ( 41%) ακόμα και οι επιπλέον ημέρες άδειας (37%). Οσον αφορά τις παροχές σε χρήμα τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις προσφέρουν κινητό τηλέφωνο και μπόνους απόδοσης, το 64% ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, το 61% κουπόνια σίτισης και το 52% εταιρικό αυτοκίνητο.

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