Αντετοκούνμπο: Η επίσκεψη στην Ακρόπολη με την οικογένειά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένειά του κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ο θρύλος του ΝΒΑ πόσταρε φωτογραφίες με την οικογένειά του από τις βόλτες που έκαναν με σκάφος στη θάλασσα, αλλά και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του που για μία ακόμη χρονιά πέρασαν το καλοκαίρι του στην Ελλάδα.

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