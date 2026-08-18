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Αντετοκούνμπο: Η επίσκεψη στην Ακρόπολη με την οικογένειά του

α
clock 12:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την οικογένειά του κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ο θρύλος του ΝΒΑ πόσταρε φωτογραφίες με την οικογένειά του από τις βόλτες που έκαναν με σκάφος στη θάλασσα, αλλά και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του που για μία ακόμη χρονιά πέρασαν το καλοκαίρι του στην Ελλάδα.

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