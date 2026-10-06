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ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του -Παρών ο δικηγόρος της οικογένειας, δεν θα πάνε συγγενείς

Γιωργος Μαζωνάκης
clock 13:45 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ στην υπόθεση.

Για τον λόγο αυτό, ανοίγει σήμερα το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή στο ΑΤ Κυψέλης. Στο αστυνομικό τμήμα έχει φτάσει ήδη ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος και ενημέρωσε τις Αρχές ότι δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά στο ΑΤ οι συγγενείς του καλλιτέχνη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ενδεχόμενο να υπάρχει στο εσωτερικό του κάποια χειρόγραφη σημείωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις ή να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν τυχόν ιατρικά έγγραφα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την έρευνα.

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Γιώργος Μαζωνάκης χρηματοκιβώτιο
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