Στο Ηράκλειο η Εθνική Γυναικών για το μεγάλο ματς με την Αγγλία

Στην Κρήτη μεταφέρεται από σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον για την Εθνική Γυναικών, καθώς η ελληνική αποστολή έφτασε το μεσημερι στο Ηράκλειο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Αγγλία.

Η Ελληνική αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής από την ΕΠΣΗ κατά την άφιξη της στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

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Η Ελλάδα θα υποδεχθεί τις Αγγλίδες την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 19:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι του α’ γύρου των play off για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου στην Αγγλία.



Η ελληνική ομάδα συγκεντρώθηκε αρχικά στην Αθήνα και από σήμερα εγκαθίσταται στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιήσει τις καθημερινές προπονήσεις της, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για το μεγάλο παιχνίδι.

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«Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Το κλίμα στις τάξεις της Εθνικής είναι αποφασιστικό. Η αρχηγός της ομάδας, Ελένη Μάρκου, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης με την Αγγλία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα γνωρίζει το μέγεθος της πρόκλησης, αλλά δεν πρόκειται να αγωνιστεί με φόβο.

«Δεν φοβόμαστε κανέναν», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της διεθνούς αμυντικού, η οποία τόνισε ότι η προσέγγιση της ελληνικής ομάδας είναι η νίκη, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυναμική της Αγγλίας.



Η Μάρκου, που πλέον αγωνίζεται στη Γαλατασαράι, αποτελεί μία από τις σημαντικές παρουσίες της Εθνικής και αναμένεται να έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια της Ελλάδας απέναντι στις πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Ξεχωριστό παιχνίδι για τη Βεατρίκη Σαρρή

Ιδιαίτερο χρώμα στην αναμέτρηση δίνει και η παρουσία της Βεατρίκης Σαρρή. Η Χανιώτισσα διεθνής γνωρίζει πολύ καλά το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς αγωνίζεται στην Μπέρμιγχαμ και έχει εμπειρία από το υψηλό επίπεδο της Αγγλίας.

Η Σαρρή έχει άλλωστε καταγράψει σημαντική πορεία στο αγγλικό ποδόσφαιρο και το 2026 πανηγύρισε με την Μπέρμιγχαμ την κατάκτηση του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας και την άνοδο στη Barclays Women's Super League.



Για την ίδια, λοιπόν, η επιστροφή στην Κρήτη και η αναμέτρηση απέναντι σε παίκτριες που γνωρίζει από την αγγλική πραγματικότητα έχει ξεχωριστή σημασία. Η Σαρρή, μαζί με την Ηρακλειώτισσα Ελευθερία Δρακογιαννάκη, είναι οι δύο Κρητικές που βρίσκονται στις κλήσεις του Βασίλη Σπέρτου.

Με σημαντικές απουσίες η Αγγλία

Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία έρχεται στην Κρήτη με ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της.

Η ομοσπονδιακή τεχνικός Sarina Wiegman άφησε εκτός τις Ella Toone και Chloe Kelly, ενώ στην αποστολή συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την 18χρονη μέσο της Τσέλσι Lexi Potter. Παράλληλα, επιστρέφει στην ομάδα η αρχηγός Leah Williamson, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό της.



Οι Αγγλίδες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους στο St George's Park και ετοιμάζονται για το ταξίδι στην Κρήτη.



Η Αγγλία αποτελεί ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του παγκόσμιου γυναικείου ποδοσφαίρου και έρχεται στο Ηράκλειο ως back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου.





Δωρεάν είσοδος στο Παγκρήτιο

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση για την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες.

Η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει δωρεάν είσοδο για το Ελλάδα – Αγγλία, με τα εισιτήρια να διατίθενται μέσω Ticketmaster και τις διαθέσιμες θύρες να είναι οι 9 έως 13. Η διάθεση θα συνεχιστεί μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης ή μέχρι την εξάντλησή τους.



Στόχος είναι το Παγκρήτιο να έχει πολύ κόσμο και να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που χρειάζεται η ελληνική ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ιστορίας της.

Παράλληλα, αναμένεται παρουσία και Άγγλων φιλάθλων, καθώς η εκτός έδρας αναμέτρηση έχει ήδη συγκεντρώσει ενδιαφέρον από τους φίλους των «Lionesses». Η αγγλική ομοσπονδία έχει ενημερώσει ότι στην ειδική κερκίδα των Άγγλων έχουν διατεθεί 1.241 εισιτήρια, επίσης δωρεάν.

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