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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δωρεάν είσοδος στο Ελλάδα-Αγγλία στο Παγκρήτιο

εθνικη γυναικων
clock 18:13 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την προσδοκία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους στο πλευρό της, η Εθνική γυναικών ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με την Αγγλία στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την ΕΠΟ να αποφασίζει δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 19:30 και αποτελεί το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα πλέι οφ για την πρόκριση στο Women’s EURO, με την ελληνική ομάδα να αντιμετωπίζει μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ΕΠΟ θέλει να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο Παγκρήτιο και για τον λόγο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν χωρίς κόστος την αναμέτρηση και να στηρίξουν την προσπάθεια των διεθνών.

Απαραίτητη, πάντως, είναι η έκδοση δωρεάν ηλεκτρονικού εισιτηρίου, μέσα από τη διαδικασία που έχει γνωστοποιήσει η ΕΠΟ.

Το παιχνίδι αποτελεί παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για το φίλαθλο κοινό της Κρήτης να παρακολουθήσει από κοντά μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου, με την Εθνική να επιδιώκει να αξιοποιήσει και τη δύναμη της εξέδρας απέναντι στην Αγγλία.

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