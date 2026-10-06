Disney: Γιατί απέτυχε εμπορικά το «Moana» -Τι απαντά η εταιρεία

Η Disney έδωσε τη δική της εξήγηση για την εμπορική αποτυχία του Moana, με την πρόεδρο της Disney Entertainment, Dana Walden, να αναφέρεται στον έντονο ανταγωνισμό αλλά και στον προγραμματισμό των δύο ταινιών.

Μιλώντας στο Bloomberg Screentime, η Walden χαρακτήρισε το Moana «εξαιρετική» παραγωγή, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ταινία βρέθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία.

Κατά την ίδια, η κυκλοφορία της ήρθε αρκετά κοντά στο Moana 2, γεγονός που δεν άφησε αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί ξανά ισχυρό ενδιαφέρον γύρω από το franchise.

Η επικεφαλής της Disney Entertainment υπογράμμισε ότι η σημερινή κινηματογραφική αγορά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ότι μια ταινία χρειάζεται όχι μόνο ποιότητα, αλλά και τον σωστό χρόνο κυκλοφορίας και ένα κοινό που να την περιμένει.

Δήλωσε χαρακτηριστικά:

Ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος αυτήν τη στιγμή, ώστε χρειάζεσαι τη σωστή ταινία, την κατάλληλη στιγμή και ένα κοινό που να τη ζητά πραγματικά. Πιστεύω ότι το live-action Moana, το οποίο είναι εξαιρετικό, επηρεάστηκε από το γεγονός ότι κυκλοφόρησε πολύ κοντά στη δεύτερη animated ταινία.

Το Moana 2 προοριζόταν αρχικά για σειρά στο Disney+, όμως η Disney αποφάσισε να το μετατρέψει σε κινηματογραφική ταινία, με αποτέλεσμα να προβληθεί περίπου 18 μήνες πριν από το remake.

Όπως πρόσθεσε η Walden:

Ίσως δεν υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε να δημιουργηθεί μεγάλη προσμονή για ακόμη μία ταινία.

Πέρα από τον χρονικό προγραμματισμό, πάντως, το live-action Moana δέχθηκε αρνητικές κριτικές, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33% στο Rotten Tomatoes, ενώ το IGN το βαθμολόγησε με 6/10. Το franchise θα συνεχιστεί με τρίτη animated ταινία, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο live-action sequel.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: 8 συλλήψεις - Επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»

Κρυφή θυρίδα Γάκα – Θεοδωρόπουλου στο Κολωνάκι: Στο "στόχαστρο" της Αρχής Βουρλιώτη για μαύρο χρήμα

Ηράκλειο: Αυξήθηκε η χρήση κράνους και ζώνη ασφαλείας - Τι λέει ο Διοικητής της Τροχαίας