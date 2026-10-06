Δήμος Μυλοποτάμου: Ζήτησε άμεση αποκατάσταση των ζημιών και αντιπλημμυρική θωράκιση

Την κατεπείγουσα αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης ζητά ο Δήμος Μυλοποτάμου, με υπόμνημα που παρέδωσε ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό, κατά τη σημερινή αυτοψία στις πληγείσες ορεινές περιοχές. Στην επίσκεψη συμμετείχαν κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ενημερώθηκαν για τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία της 30ής Σεπτεμβρίου και των ημερών που ακολούθησαν, με σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και στις βασικές υποδομές, δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και απώλειες στον πρωτογενή τομέα.

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Σύμφωνα με τον δήμο, το υπόμνημα εστιάζει στην άμεση στήριξη των πληγέντων και στην ταχεία προώθηση των επείγουσων παρεμβάσεων, παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προστασίας των οικισμών, των υποδομών και των παραγωγικών μονάδων. Οι δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι αναγνώρισαν το μέγεθος της καταστροφής και εξέφρασαν τη στήριξή τους στη δημοτική αρχή και στους κατοίκους, υπογραμμίζοντας ότι θα συνδράμουν στην προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. «Ο Μυλοπόταμος έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι κάτοικοι χρειάζονται ασφαλή πρόσβαση στα χωριά και στις εκμεταλλεύσεις τους, λειτουργικά δίκτυα και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσουν τη ζωή και τη δουλειά τους», δήλωσε ο κ. Κλάδος. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους κυβερνητικούς εκπροσώπους για την παρουσία και τη στήριξή τους, σημειώνοντας ότι με το υπόμνημα ζητούνται οι αναγκαίοι πόροι, η επιτάχυνση των διαδικασιών και σαφής προγραμματισμός για την υλοποίηση των έργων.

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«Οφείλουμε να ξαναχτίσουμε με προνοητικότητα και τεχνική επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής. Η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελεί αναγκαία επένδυση στην ασφάλεια και στο μέλλον του τόπου μας», υπογράμμισε. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι η δημοτική αρχή θα παρακολουθεί κάθε στάδιο, από την καταγραφή και την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως την ολοκλήρωση των εργασιών, με σταθερή προτεραιότητα τις ανάγκες των κατοίκων.

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Κατά την παρουσία του στα Ζωνιανά, ο κ. Τουρνάς τόνισε την ανάγκη να καταγραφούν οι ζημιές και να προχωρήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, ώστε ο τόπος και οι κάτοικοι να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους. Αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές στην αγροτική οδοποιία και στις καλλιέργειες, καθώς και στα εκτεταμένα προβλήματα μέσα στους οικισμούς. Ο υπουργός ευχαρίστησε την τοπική αυτοδιοίκηση για την προσπάθεια που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτήρισε άθλο την προσπάθεια που έγινε στην περιοχή και αναγνώρισε τη συμβολή όσων συμμετείχαν στην αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο επίκεντρο της αυτοψίας βρέθηκαν επίσης οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και η ανάγκη αποκατάστασης της πρόσβασης στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην εργασία τους και να στηρίξουν τις οικογένειες και τα χωριά τους.