Ηράκλειο: Σύσκεψη των επαγγελματιών αλιέων ενόψει της πανελλαδικής απεργίας

Στα όριά τους δηλώνουν ότι βρίσκονται οι επαγγελματίες παράκτιοι αλιείς της Κρήτης, με τα προβλήματα του κλάδου να παραμένουν έντονα και τις κινητοποιήσεις να βρίσκονται πλέον στην πρώτη γραμμή.

Οι αλιείς ζητούν λύσεις για τις ζημιές που προκαλεί ο λαγοκέφαλος στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα, ενώ εκκρεμεί και η εφαρμογή του μέτρου αποζημίωσης για την αλίευσή του. Την ίδια ώρα, το αυξημένο κόστος του πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου καλεί σε ενημερωτική σύσκεψη, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στις 5:30 το απόγευμα, στην αίθουσα «Στρατή Περγαλίδη» του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Η ανακοίνωση

«Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων νομού Ηρακλείου καλείτους εκπροσώπους των ΜΜΕ, σωματεία και συλλόγους του νομού Ηρακλείου στην ενημερωτική σύσκεψη που θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 8/10 17:30 στην αίθουσα Στρατή Περγαλίδη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Η ενημέρωση αφορά την πανελλαδική απεργία των αλιέων την Κυριακή 11/10».

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