Έχει υποβρύχιο σαλόνι, ελικοδρόμιο και κοστίζει 650 εκατομμύρια: Δείτε το εντυπωσιακό "πλωτό παλάτι" (βίντεο)

Η παγκόσμια βιομηχανία των superyachts βιώνει μια ιστορική καμπή, και η αιτία ακούει στο όνομα Breakthrough.

Το εντυπωσιακό σκάφος μήκους 118,8 μέτρων (γνωστό κατά τη διάρκεια της κατασκευής του ως Project 821), το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα στο πρόσφατο Monaco Yacht Show, δεν επαναπροσδιορίζει απλώς την έννοια της χλιδής, αλλά εισάγει μια νέα, «πράσινη» εποχή για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.



Κατασκευασμένο από το κορυφαίο ολλανδικό ναυπηγείο Feadship έπειτα από πέντε χρόνια άκρως απόρρητης και απαιτητικής ανάπτυξης, το Breakthrough είναι το μεγαλύτερο superyacht που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ολλανδία, με το κόστος του να εκτιμάται μεταξύ 650 και 675 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επανάσταση του υδρογόνου - Μηδενικές εκπομπές, απόλυτη ησυχία



Η πραγματική καινοτομία του Breakthrough κρύβεται στα σωθικά του. Πρόκειται για το πρώτο superyacht στον κόσμο που κινείται με κυψέλες καυσίμου κρυογονικού υδρογόνου. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο γιοτ να λειτουργεί τις βασικές του ανάγκες (ξενοδοχειακές υπηρεσίες, κλιματισμό, συστήματα ψυχαγωγίας) για μια ολόκληρη εβδομάδα σε πλήρη αγκυροβόλιο ή να πλέει με χαμηλή ταχύτητα σε ευαίσθητες θαλάσσιες ζώνες εκπέμποντας μόνο καθαρό νερό.



Η έλλειψη θορύβου και κραδασμών από τις παραδοσιακές γεννήτριες πετρελαίου δημιουργεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία απόλυτης γαλήνης για τους επιβάτες, προστατεύοντας παράλληλα το θαλάσσιο οικοσύστημα.

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Ένα πλωτό παλάτι 7 καταστρωμάτων



Η εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση φέρει την υπογραφή του διάσημου βρετανικού στούντιο RWD, το οποίο κατάφερε να συνδυάσει τον τεράστιο όγκο του σκάφους (7.247 GT) με κομψές, ρέουσες γραμμές.

Το Breakthrough είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή επαφή με τη θάλασσα και το φυσικό φως, διαθέτοντας 14 μπαλκόνια και 7 αναδιπλούμενες πλατφόρμες που ανοίγουν πάνω από το νερό.





Οι πιο εντυπωσιακές ανέσεις του σκάφους περιλαμβάνουν:



• Η Infinity πισίνα: Μια εντυπωσιακή πισίνα μήκους 8,2 μέτρων δεσπόζει στο πίσω μέρος του κεντρικού καταστρώματος.



• Το υποβρύχιο σαλόνι «Nemo»: Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος κάτω από την επιφάνεια του νερού με γυάλινα πάνελ βαριάς κατασκευής, που επιτρέπει στους καλεσμένους να παρακολουθούν τη θαλάσσια ζωή.



• Ιδιωτικό «διαμέρισμα» ιδιοκτήτη: Αντί για μια απλή σουίτα, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει ένα ολόκληρο δικό του κατάστρωμα, το οποίο περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια, ιδιωτικό σαλόνι, γραφείο, τζάκι και ένα προστατευμένο deck για Jacuzzi.



• Πλήρες κέντρο ευεξίας: Διαθέτει υπερσύγχρονο γυμναστήριο, spa, χαμάμ και αίθουσα μασάζ.



• Υποδομές μετακίνησης: Στο μπροστινό μέρος του σκάφους υπάρχει ένα πλήρως λειτουργικό ελικοδρόμιο, το οποίο μετατρέπεται σε υπόστεγο (hangar) για την ασφαλή αποθήκευση του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

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Από τον Μπιλ Γκέιτς σε νέο ιδιοκτήτη



Αν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φημολογούνταν έντονα ότι το σκάφος προοριζόταν για τον συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς–γνωστό υποστηρικτή των τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου–, το Breakthrough τελικά πουλήθηκε λίγο πριν από την παράδοσή του σε έναν ανώνυμο δισεκατομμυριούχο μέσω μιας ιδιωτικής συμφωνίας.





Το μέγεθος της επιτυχίας του Breakthrough επισφραγίστηκε στα World Superyacht Awards 2026, όπου απέσπασε την κορυφαία διάκριση «Motor Yacht of the Year», αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του yachting δεν απαιτεί συμβιβασμούς ανάμεσα στην απόλυτη χλιδή και την οικολογική συνείδηση.

Το Breakthrough δεν είναι απλώς ένα ακόμα πλωτό παλάτι· είναι ο φάρος που δείχνει τον δρόμο για τη ναυτιλία του αύριο.

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