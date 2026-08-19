Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Κριέ, έντονη και περίεργη ψυχολογία σήμερα. Δεν έχεις ιδιαίτερα κέφια, για αυτό και ίσως είναι καλύτερα να κρατήσεις αποστάσεις και να μην ασχοληθείς με θέματα που θα τσιτώσουν εύκολα τα νεύρα σου. Στα οικονομικά υπάρχει μια πίεση με αυξημένες υποχρεώσεις να θέλουν μια κάποια τακτοποίηση. Με προσοχή όμως, γιατί κάπου βιάζεσαι και δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα με λεπτομέρειες. Επίσης, στο σπίτι σήμερα υπάρχει ένας παραπάνω εκνευρισμός και όλα γίνονται κάπως απότομα. Πριν μιλήσεις, σκέψου δυο φορές.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, το κλίμα με τους απέναντι είναι κάπως τσιτωμένο. Από το πρωί, κάποιες σκέψεις που έχεις φαίνεται να σε πιέζουν και σκέφτεσαι αν πρέπει να τοις μοιραστείς ή όχι. Με μια περίεργη διάθεση, αλλά και με συμπεριφορές που παρατηρείς, σε πιάνει το ανάποδο και είσαι πολύ κοντά στο να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις πολλά που έχεις κρατημένα καιρό. Κάποιες συζητήσεις είναι έντονες και οι αποκαλύψεις που γίνονται ανεβάζουν και τους τόνους. Απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί πολλά τα αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά από ό,τι λέγονται.

Δίδυμοι



Δίδυμε, πολλά που τρέχουν στη δουλειά σήμερα και τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ήρεμα και εύκολα. Είναι καλό να πάρεις λίγη απόσταση από τα πράγματα και να τσεκάρεις προτεραιότητες, ώστε να οργανωθείς καλύτερα και να ανακτήσεις λίγο και την ψυχραιμία σου. Έντονες συζητήσεις και διαφωνίες πάνω σε θέματα δουλειάς ανεβάζουν σημαντικά τους τόνους. Επειδή θα ακούσεις και διάφορα άβολα, καλό είναι να μην αντιδράσεις σπασμωδικά. Επίσης, διπλοτσέκαρε και κάποια οικονομικά που θέλεις να τακτοποιήσεις.

Καρκίνος



Καρκίνε, σήμερα σε πιάνει ένα πείσμα αρκετά έντονο. Από το πρωί, στα της δουλειάς κινείσαι με έναν απόλυτο τρόπο και ο εκνευρισμός και η ένταση που δημιουργείται σε στρεσάρει και σε πιέζει σημαντικά. Από όλα αυτά που βλέπεις μέσα στη μέρα, ξυπνάνε ανασφάλειες και αποτραβιέσαι σημαντικά. Δεν εκφράζεσαι και όποιος σε πιέσει για να μάθει τι σε απασχολεί είναι και αυτός που παίζει να την πληρώσει. Παίζουν κάποιες προτάσεις που θέλουν μια καλύτερη οργάνωση, γιατί δεν έχεις και την πιο καθαρή σκέψη σήμερα.

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, η ψυχολογία σου είναι περίεργη και κάποια θέματα στο σπίτι φαίνεται να σε πιέζουν περισσότερο. Υπάρχει μια κούραση και οι εντάσεις που δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια δεν είναι και ό,τι καλύτερο σήμερα. αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα μειώνει σημαντικά την υπομονή, αλλά και την ανοχή για κάποια ζητήματα. Επίσης, αυτή η αίσθηση πως προσπαθούν να σου επιβάλουν πράγματα μπορεί να οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις, αλλά και παρορμητικές αποφάσεις. Απόφυγέ τες όσο είσαι εν θερμώ.

Παρθένος



Παρθένε, έντονες συζητήσεις και αυξημένοι τόνοι από το πρωί. Κάποιες υπόνοιες που υπάρχουν σε κάνουν λίγο πιο σκληρό στο πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Οι κουβέντες που λες είναι στοχευμένες και σε πολλές περιπτώσεις θα μπεις στη διαδικασία να ψαρέψεις για να μάθεις περισσότερα. Κάποιες παρασκηνιακές κουβέντες θέλουν λίγη περισσότερη προσοχή, ενώ αν είσαι σε φάση που κάνεις διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις που αφορούν οικονομικά θέματα, θέλει παραπάνω προσοχή. Κυρίως στα ψιλά γράμματα

Ζυγός



Ζυγέ, σήμερα ξυπνούν ανασφάλειες και σε πιάνει μια υπερένταση και μια περίεργη διάθεση στο πώς κινείσαι και απαντάς. Οι σκέψεις που κάνεις δε σε αφήνουν να χαλαρώσεις και ασκείς κι εσύ από την πλευρά σου έμμεσα πιέσεις. Ξεκινάς συζητήσεις που μπορεί εύκολα να γίνουν άβολες και έντονες. Από την άλλη, θέλει λίγη παραπάνω προσοχή και στο κομμάτι των οικονομικών. Κάποιες συζητήσεις αλλάζουν τα δεδομένα και αντιλαμβάνεσαι πως πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός με τους άλλους, πιο υποψιασμένος. Επίσης, προσοχή σε εντάσεις στη δουλειά.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, η μέρα είναι αρκετά περίεργη και έντονη. Συνεννοήσεις και θέματα δουλειάς φαίνεται να δημιουργούν ένα περίεργο και τεταμένο κλίμα, που δε σε αφήνει να χαλαρώσεις και να τα διαχειριστείς άνετα. Η πίεση είναι αρκετή και η κούραση σε κάνει να μειώσεις ρυθμούς εξαιτίας μιας θολούρας. Είναι σημαντικό να μην αφήσεις αυτή την ένταση να επηρεάσει τη διάθεσή σου ή το πώς θα δράσεις. Διαμάχες και αντιπαραθέσεις στη δουλειά σου δείχνουν με τον τρόπο σου αν τελικά πρέπει να βάλεις τα όρια που σκεφτόσουν.

Τοξότης



Τοξότη, σήμερα δεν είσαι σε μουντ. Θέλεις την ησυχία σου και υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστείς. Η υπερένταση και αυτό το έντονο συναίσθημα σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα πιο έντονα, και σε συνδυασμό με την κούραση που βγαίνει στην επιφάνεια το κάνει όλο κάπως πιο βαρύ. Παρεξηγήσεις και βαριές συζητήσεις στα προσωπικά θέλουν προσοχή, γιατί κι εσύ είσαι στο όριο να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις πολλά που έχεις δει το τελευταίο διάστημα. Κράτα αποστάσεις και προσπάθησε να αξιολογήσεις τις καταστάσεις.

Αιγόκερως



Αιγόκερε, σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία να δεις κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα και θέλεις να καταλήξεις σε κάποιες αποφάσεις. Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο και υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να τα χειριστείς πιο ψύχραιμα. Αντιπαραθέσεις, εντάσεις με τους άλλους και αυτή η πίεση που νιώθεις επηρεάζει σημαντικά το πώς βλέπεις τα πράγματα και θέλει λίγη προσοχή. Αυτό παίζει και μέσα στην παρέα ή μέσα σε ομάδες που έχεις ενεργή συμμετοχή. Σήμερα είναι καλό να κρατήσεις μια ουδέτερη στάση.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, οι ρυθμοί στη δουλειά αυξάνονται και το ίδιο συμβαίνει και με την ένταση. Οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν έρχονται ξανά στο προσκήνιο κι εσύ από την πλευρά σου χρειάζεται να ανταποκριθείς και να κινηθείς αναλόγως. Καλό είναι να αποφύγεις τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις με συνεργάτες, αλλά και να προσπαθήσεις να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις που τρέχουν χωρίς πίεση από πλευράς σου. Επίσης, καλό είναι να δώσεις βάση σε λεπτομέρειες, γιατί είναι θολές και οι συζητήσεις που γίνονται, αλλά και ο τρόπος που τα αντιλαμβάνεσαι και τα λάθη δε θα λείψουν.

Ιχθύς



Ιχθύ, περίεργο το κλίμα και σήμερα και η ατμόσφαιρα είναι κάπως τεταμένη, ιδίως μέσα σε συζητήσεις που γίνονται. Οι τόνοι ανεβαίνουν αρκετά εύκολα και τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν αρκετά. Εσύ από την πλευρά σου έχεις μια πίεση και δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ακούσεις και πολύ το τι έχουν να σου πουν. Έχεις κατασταλάξει σε κάποια συμπεράσματα. Το να τα ξαναδείς σε κάνει να νιώθεις άβολα και αβεβαιότητα. Στη δουλειά θέλει ψυχραιμία και καλό είναι να αποφύγεις τις ειρωνείες.