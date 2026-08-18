Φραγκίσκος Παρασύρης: Καστέλλι, 550 εκατ. ευρώ επιπλέον στον λογαριασμό

Τα χθεσινά δημοσιεύματα για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι αποτυπώνουν μια εξέλιξη που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως τεχνική λεπτομέρεια ενός μεγάλου έργου. Αποτελεί μείζον ζήτημα διαφάνειας, λογοδοσίας και προστασίας του δημόσιου χρήματος. Το έργο, που ξεκίνησε με κατασκευαστικό αντικείμενο 625 εκατ. ευρώ, επιβαρύνεται πλέον με 444,3 εκατ. ευρώ πρόσθετες αποζημιώσεις, ενώ προστίθενται και 105,2 εκατ. ευρώ για τα συστήματα αεροναυτιλίας. Ο συνολικός λογαριασμός προσεγγίζει έτσι τα 1,175 δισ. ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 87,9% σε σχέση με το αρχικό ποσό. Σχεδόν διπλασιασμός του κόστους.

Δεν πρόκειται για μια απλή υπέρβαση. Πρόκειται για εξέλιξη που απαιτεί να εξεταστούν οι ευθύνες του Δημοσίου για τις καθυστερήσεις, τις παρατάσεις, τις αλλαγές στον σχεδιασμό και τις πρόσθετες συμβατικές απαιτήσεις. Οι πρόσθετες αποζημιώσεις συνδέονται με την παράταση της περιόδου μελετών και κατασκευής, τη μετάθεση κατά 24 μήνες της έναρξης λειτουργίας, απώλεια εσόδων της εταιρείας παραχώρησης, τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και την κατασκευή νέας σήραγγας περίπου τριών χιλιομέτρων.

Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα που έχουμε θέσει εγκαίρως. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 είχα επισημάνει δημόσια ότι τα 363,8 εκατ. ευρώ τότε προβλεπόμενων αποζημιώσεων αντιστοιχούσαν σε ένα τεράστιο μέρος του αρχικού προϋπολογισμού και είχα θέσει ευθέως το ζήτημα της εκτίναξης του κόστους και της μεταφοράς του λογαριασμού στους πολίτες.

Στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης, είχα αναδείξει τις ολιγωρίες του Δημοσίου και την πρόβλεψη αποζημίωσης της εταιρείας σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται στο Δημόσιο. Σήμερα, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι τα ερωτήματα εκείνα όχι μόνο παραμένουν, αλλά γίνονται ακόμη πιο επιτακτικά.

Η Σύμβαση Παραχώρησης του Ν. 4612/2019 δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για κάθε καθυστέρηση και κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει με απόλυτη διαφάνεια ποιοι σχεδιασμοί απέτυχαν, γιατί απαιτήθηκαν παρατάσεις, ποιες ευθύνες αναλαμβάνει το Δημόσιο και γιατί οι συνέπειες των καθυστερήσεων μετατρέπονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόσθετων αποζημιώσεων.

Το νέο αεροδρόμιο είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη. Ακριβώς γι’ αυτό απαιτεί σοβαρότητα, διαφάνεια και λογοδοσία. Οι Κρητικοί και οι Έλληνες φορολογούμενοι δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος πληρώνει, γιατί πληρώνει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν ένας αρχικός λογαριασμός 625 εκατ. ευρώ οδηγείται σε περίπου 1,175 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη της Κρήτης δεν μπορεί να αποτελεί λευκή επιταγή με εκατομμύρια σε εργολάβους και κατασκευαστές.

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