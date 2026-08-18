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Δούκα: Η καλοκαιρινή «παράδοση» με την κόρη της Θάλεια από την Κρήτη

ζετα
clock 22:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ζέτα Δούκα μαζί με την κόρη της, Θάλεια, κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν στην Παλαιόχωρα  και φωτογραφίζονται στο ίδιο παγκάκι, με φόντο τη θάλασσα.

Πρώτη φορά φωτογραφήθηκαν εκεί το 2018 όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο μέρος.

«2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018. Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία. Οπως αυτό το παγκάκι, έξω από το "Μέθεξις". Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ' αγαπώ Θάλεια», σχολιάσε η ηθοποιός.

A post shared by Zeta Douka (@zetadouka)

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