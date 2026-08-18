Δυο μαύρα πουκάμισα: Στον «αέρα» το δεύτερο τρέιλερ της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει με μεγαλύτερη ένταση τον πυρήνα μιας καθηλωτικής ιστορίας.

Μέσα από εντυπωσιακές εικόνες από την κρητική γη, ξεδιπλώνεται η σχέση δύο ανδρών που μεγάλωσαν σαν αδέρφια και βλέπουν τον άρρηκτο δεσμό τους να δοκιμάζεται σκληρά, όταν ερωτεύονται την ίδια γυναίκα. Ένας έρωτας που γίνεται η αφορμή να έρθουν στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά, βαθιές συγκρούσεις και αλήθειες που περίμεναν χρόνια να αποκαλυφθούν.

Στο φινάλε του trailer ακούγεται για πρώτη φορά απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι των τίτλων της σειράς, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα». Πρόκειται για μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη σε μουσική Στέφανου Κορκολή, στίχους Νίκου Μωραΐτη και ερμηνεία Μανώλη Κονταρού.

Βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

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