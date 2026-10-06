ΑΣΕΠ: Βγαίνει η προκήρυξη για 4.000 θέσεις με απολυτήριο λυκείου

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Μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα, δημιουργώντας προοπτικές διορισμού σε χιλιάδες αποφοίτους Λυκείου, ΕΠΑΛ και επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται νέα προκήρυξη για περίπου 4.000 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, οι οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη δημοσιευθεί το επίσημο ΦΕΚ που θα «κλειδώσει» τον ακριβή αριθμό των θέσεων, τους φορείς, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

Περίπου 4.000 θέσεις χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της νέας προκήρυξης είναι ότι θα αφορά κυρίως την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο μέρος των θέσεων δεν θα απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο. Ανάλογα όμως με τον κλάδο και την ειδικότητα, μπορεί να απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών, απολυτήριο ΕΠΑΛ, δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματική άδεια ή άλλο πρόσθετο προσόν.

Επομένως, η αναφορά σε «θέσεις με απολυτήριο Λυκείου» δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε απολυτήριο θα είναι αποδεκτό για κάθε θέση. Οι προϋποθέσεις θα διαφοροποιούνται ανά κωδικό και θα οριστικοποιηθούν μόνο με τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Η νέα διαδικασία έχει συνδεθεί σε δημοσιεύματα με την πιθανή αρίθμηση 9Κ/2026, ωστόσο στο συγκεκριμένο στάδιο αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οριστικό.

Το βέβαιο είναι ότι το ΑΣΕΠ έχει ήδη αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την 7Κ/2026, η οποία αφορά 3.262 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου. Η αποστολή έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, βρίσκεται στον σχεδιασμό η 8Κ/2026, για την οποία έχει αναφερθεί αριθμός 1.138 θέσεων στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αποκλειστικά για υποψηφίους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Η μεγάλη προκήρυξη των περίπου 4.000 θέσεων ΔΕ αναμένεται να ακολουθήσει, όμως η επίσημη αρίθμηση θα θεωρείται δεδομένη μόνο όταν ανακοινωθεί από το ΑΣΕΠ.

Ποιες ειδικότητες αναμένεται να ανοίξουν

Η τελική λίστα ειδικοτήτων δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα. Ωστόσο, η προηγούμενη μεγάλη προκήρυξη αποκλειστικά για προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 8Κ/2024, δίνει μία σαφή εικόνα για το εύρος των κλάδων που μπορούν να συμπεριληφθούν.

Η 8Κ/2024 αφορούσε συνολικά 2.213 θέσεις ΔΕ σε φορείς του Δημοσίου.

Με βάση προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες, ενδιαφέρον παρουσιάζουν ειδικότητες όπως:

Διοικητικές και υποστηρικτικές θέσεις

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

ΔΕ Επιμελητών – Κλητήρων

ΔΕ Αποθηκαρίων

ΔΕ Ζυγιστών

ΔΕ Υδρομετρητών

ΔΕ Προσωπικού Πληροφορικής

Υγεία και κοινωνική φροντίδα

ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών Παιδιών

Οδηγοί, χειριστές και τεχνικό προσωπικό

Ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα μιας τέτοιας προκήρυξης μπορεί να αφορά τεχνικές ειδικότητες, όπου συνήθως χρειάζονται συγκεκριμένα πτυχία ή επαγγελματικές άδειες.

Ενδεικτικά:

ΔΕ Οδηγών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Υδραυλικών

ΔΕ Ψυκτικών

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Αυτοματισμού

ΔΕ Δομικών Έργων

ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

ΔΕ Ξυλουργών

ΔΕ Σιδηρουργών

ΔΕ Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

ΔΕ Εργαλειομηχανών

ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων

Φύλαξη και εξωτερικές υπηρεσίες

Στο φάσμα προηγούμενων προκηρύξεων εμφανίζονται επίσης ειδικότητες όπως:

ΔΕ Φυλάκων – Προσωπικού Ασφαλείας

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων

ΔΕ Νυχτοφυλάκων

ΔΕ Δασοφυλάκων

ΔΕ Πυροσβεστών

ΔΕ Εργατοτεχνιτών

ΔΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης

ΔΕ Κηπουρών

Εστίαση και άλλες ειδικότητες

Δυνατότητα συμμετοχής ενδέχεται να υπάρξει ακόμη σε κλάδους όπως:

ΔΕ Μαγείρων

ΔΕ Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

ΔΕ Κομμωτών

ΔΕ Τεχνικών Εργαστηρίων Τροφίμων

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΔΕ Ναυαγοσωστών

Προσοχή:

Οι παραπάνω ειδικότητες είναι ενδεικτικές και βασίζονται στο μοντέλο προηγούμενων προκηρύξεων ΔΕ. Δεν αποτελούν τον οριστικό πίνακα της νέας διαδικασίας. Δημοσιεύματα για τη νέα προκήρυξη αναφέρουν ήδη ως πιθανές βασικές κατηγορίες διοικητικούς, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Γιατί η νέα προκήρυξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική

Το μέγεθος της διαδικασίας είναι αξιοσημείωτο ακόμη και σε σύγκριση με την προηγούμενη μεγάλη προκήρυξη ΔΕ.

Η 8Κ/2024 περιλάμβανε 2.213 θέσεις. Εφόσον η νέα διαδικασία φτάσει πράγματι τις περίπου 4.000, θα πρόκειται για σημαντική αύξηση και για μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες προκηρύξεις των τελευταίων ετών που απευθύνονται σε προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ενδιαφέρον αναμένεται συνεπώς να είναι ιδιαίτερα υψηλό, κυρίως επειδή η δεξαμενή των δυνητικών υποψηφίων είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των διαγωνισμών που απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο.

Τι πρέπει να κάνουν από τώρα οι ενδιαφερόμενοι



Παρότι οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει, η περίοδος πριν από την έκδοση του ΦΕΚ μπορεί να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως:

τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τους Μητρώου στο ΑΣΕΠ,

τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν,

τις επαγγελματικές άδειες που πιθανόν απαιτούνται,

άδειες οδήγησης και τυχόν ΠΕΙ όπου χρειάζεται,

πιστοποιήσεις γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,

τίτλους ή πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών,

δικαιολογητικά προϋπηρεσίας,

καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να συνδέεται με ειδικά κριτήρια της θέσης που θα επιλέξουν.

Η προετοιμασία έχει σημασία, καθώς σε μία μεγάλη προκήρυξη κάθε διαφορετικός κωδικός θέσης μπορεί να συνοδεύεται από διαφορετικό συνδυασμό βασικών και πρόσθετων προσόντων.

Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις

Ακριβές χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Το επόμενο καθοριστικό στάδιο είναι η ολοκλήρωση της επεξεργασίας της προκήρυξης και η αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο. Με το ΦΕΚ θα γίνουν γνωστά:

ο τελικός αριθμός των θέσεων,

η κατανομή ανά φορέα και περιοχή,

οι κωδικοί των θέσεων,

οι οριστικές ειδικότητες,

οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών,

τα πρόσθετα προσόντα,

τα κριτήρια κατάταξης,

και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ως οριστικά μόνο όσα ανακοινώνονται από το ίδιο το ΑΣΕΠ και δημοσιεύονται στο σχετικό ΦΕΚ.

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