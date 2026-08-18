Χαλκιάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη φωτιά στο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό

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Το σπίτι που διατηρούσε στο Πόρτο Γερμενό ο Τάσος Χαλκιάς, κάηκε ολοσχερώς από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή. Ο ηθοποιός παρά τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα ποιήμα και μίλησε για την ανάγκη του ανθρώπου να κοιτάζει μπροστά και να ξαναχτίζει τη ζωή του από την αρχή.

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ

Όσο κι αν ήταν όμορφα…..

πίσω σταμάτα να κοιτάς

ποιός είπε άλλες ομορφιές,

πως δεν θα συναντήσεις!

Μόνο λευτέρωσε το νού

κι άστονε ν’ αναπνεύσει!

Μια χαραμάδα στην ψυχή.

να βγεί στο φως, να ξεπλυθεί,

με τα παιδιά να

να παίξει

Περπάτα βήμα θαρετό,

πότε αργό, πότε

γοργό

μη θες κάπου να φτάσεις…

Έχω αρχίσει να ξεχνώ,

άλλη φορά δε θα το πώ,

ώρο να προσπεράσεις!

Για ότι έκανες καλό

ποτέ μη μετανιώσεις,

μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,

μόνο ένα χάδι στην ψυχή

είν’ αρκετό, αν νιώσεις!

Να χτίζεις, να δημιουργείς

ποτέ μη σταματήσεις

κι αν σου χαθήκαν μονομιάς

όνειρα Βάσανα καυμοί,

αγάπες και αναμνήσεις

σε πείσμα ανθρώπων και θεών

κανε τον πόνο σύντροφο,

μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.

θα φύγω τώρα, θα χαθώ

κράτα το χρώμα κόκκινο

άλλο μήν το αραιώσεις,

Μέγιστα μίκρυνες ζωή,

κοντεύεις να τελειώσεις.…..», έγραψε χαρακτηριστικά.

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