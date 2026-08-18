Η φωτογραφική έκθεση«Το Πέρασμα του Χρόνου» συγκινεί το κοινό στην Πύλη Αγίου Γεωργίου

Με υψηλή επισκεψιμότητα και θερμή ανταπόκριση από το κοινό ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», που φιλοξενείται στην ιστορική Πύλη Αγίου Γεωργίου, στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν».



Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, η έκθεση κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα τόσο των δημοτών όσο και των πολυάριθμων επισκεπτών της πόλης μας, μεταμορφώνοντας το ιστορικό πέρασμα της Πύλης σε έναν ζωντανό καμβά γεμάτο συναίσθημα, προσφέροντας στους περαστικούς μια μοναδική εμπειρία μέσα από δύο ξεχωριστές αλλά θεματικά συνδεδεμένες ενότητες:



• Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» (Φωτογραφική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη). Μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.



• Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» (PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.). Ένα κοινωνικό project που υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.

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Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Όσοι δεν πρόλαβαν να επισκεφθούν την έκθεση ή όσοι θέλουν να την απολαύσουν ξανά, έχουν μια ακόμα ευκαιρία μέχρι και την Πέμπτη 20 Αυγούστου.



Πληροφορίες Έκθεσης «Το Πέρασμα του Χρόνου»



• Τοποθεσία: Πύλη Αγίου Γεωργίου



• Ημερομηνία Λήξης: Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026



• Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 09:00 - 22:00



• Είσοδος: Ελεύθερη

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