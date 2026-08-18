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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ορκωμοσία δύο νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

νεοι υπα΄λληλοι περιφερεια κρητης
clock 17:09 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο νέους υπαλλήλους, οι οποίοι θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, όρκισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τις:

· Γλυκερία Μέρμηγκα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – ειδικότητας Γεωπόνων, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

· Γαρυφαλιά Παραδεισανού του Στυλιανού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία θα υπηρετήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στις νεοδιορισθείσες υπαλλήλους καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση, με βασικό μέλημα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

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