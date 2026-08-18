Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές: Τουλάχιστον έξι ανά έτος - Τι ισχύει για τα κινητά

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Νέους κανόνες για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας, με δύο νέες υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε η Σοφία Ζαχαράκη.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η καθιέρωση, για πρώτη φορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τουλάχιστον έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας, διευκολύνσεις για τα Ειδικά Σχολεία, δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ σχολικών μονάδων για τη μείωση του κόστους των εκδρομών και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Σύμφωνα με το reader.gr, στόχος του νέου πλαισίου είναι οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις να συνδέονται περισσότερο με τα Προγράμματα Σπουδών και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες έξω από τη σχολική αίθουσα.

Οι δράσεις μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών.

Τουλάχιστον έξι εκδρομές στην Πρωτοβάθμια

Μία από τις βασικότερες αλλαγές αφορά τα Δημοτικά, καθώς ο συνολικός αριθμός των εκδρομών ανά τμήμα και σχολικό έτος δεν θα μπορεί πλέον να είναι μικρότερος από έξι.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και εποπτεία των μαθητών.

Εκδρομές και δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι σχολικές εκδρομές θα μπορούν να συνδυάζονται με δράσεις ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο των μετακινήσεων θα μπορούν να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, ανάπλασης χώρων, αλλά και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τι αλλάζει για τα Ειδικά Σχολεία

Νέες προβλέψεις εισάγονται και για τα Ειδικά Σχολεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μαθητών στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μία εκδρομή μειώνεται από το 70% στο 50%, περιορίζοντας ένα από τα πρακτικά εμπόδια που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Αυστηρότεροι κανόνες ασφαλείας

Το νέο πλαίσιο προβλέπει παράλληλα πρόσθετες προϋποθέσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μεταξύ άλλων, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και τα μέλη του προσωπικού του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσουν τους μαθητές θα πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ρυθμίζεται επίσης η χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκδρομών.

Εάν μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, προβλέπεται η απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής. Το κινητό ή η άλλη ηλεκτρονική συσκευή θα παραδίδεται στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Κοινές εκδρομές για χαμηλότερο κόστος

Σχολικές μονάδες θα μπορούν πλέον να συνεργάζονται για τη διοργάνωση κοινών εκδρομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της συγκεκριμένης πρόβλεψης είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και ο περιορισμός του κόστους συμμετοχής για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Τι αλλάζει στο Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Αλλαγές προβλέπονται και για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus. Μέχρι σήμερα ίσχυε ανώτατο όριο 14 ημερών ανά έτος. Με το νέο πλαίσιο, ο συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται, όταν η συμμετοχή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων ή Πάσχα, καθώς και από τις 22 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των σχολείων.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στις αλλαγές, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες και εμπειρίες έξω από τη σχολική αίθουσα, με παράλληλη ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας και της προστασίας τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών.

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